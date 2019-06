Raport dur al Consiliului Europei despre discursurile si crimele motivate de ura din Romania

Recomandari

Ziare.

com

In noul sau raport privind Romania, Comisia pentru combaterea rasismului si intolerantei (ECRI) a Consiliului Europei isi exprima ingrijorarea cu privire la discursul rasist si intolerant, precum si la raspunsul necorespunzator din partea sistemului de justitie penala din Romania, fata de crimele comise din ura si fata de discriminarea impotriva rromilor si a persoanelor LGBT.In ciuda numarului mic de persoane care cauta azil politic in Romania, opinia publica in legatura cu acestia s-a schimbat de la o empatie initiala catre o ostilitate crescanda in ultimii ani, arata raportul.Un sondaj la nivel national, realizat in 2016, a dezvaluit ca aproape 90% din populatie se opune stabilirii refugiatilor in tara. Unele canale media i-au infatisat pe cei care cauta azil politic drept invadatori, recurgand la portretele stereotipe ale refugiatilor musulmani.Conform acestei tendinte, decizia guvernului roman de a aproba constructia unei moschei in Bucuresti, in 2015, a iscat de asemenea un anumit sentiment islamofob, de exemplu fostul presedinte a numit moscheea "un risc pentru siguranta nationala".ECRI saluta o serie de masuri pozitive, cum ar fi adoptarea unei legislatii penale specifice pentru prevenirea si combaterea antisemitismului si adoptarea de catre Procuratura Generala a unei strategii de sporire a eficacitatii investigatiilor penale privind acuzatiile de tratament abuziv din partea organelor de aplicare a legii.O alta evolutie pozitiva este punerea in aplicare a masurilor privind nevoile educationale ale elevilor rromi, inclusiv acordarea de burse in scolile secundare si profesionale.Au fost inregistrate progrese in lupta impotriva abandonului scolar din randul rromilor, iar segregarea scolara in scolile preuniversitare a fost interzisa in mod oficial.Persoanele cu statut de refugiati si beneficiari de protectie subsidiara au dreptul de a lucra, au acces la asistenta medicala, educatie si locuinte sociale, in mod egal cu cetatenii romani.Pe de alta parte, ECRI regreta ca discursul bazat pe ura, rasist si intolerant, atat in public, cat si pe Internet, a devenit o problema larg raspandita, in special impotriva rromilor, a minoritatii maghiare, a persoanelor LGBT si a comunitatii evreiesti.Atacuri violente impotriva acestor grupuri au aparut sporadic. Raportul evidentiaza si cresterea climatului homofob si transfobic in societatea romaneasca.ECRI este, de asemenea, ingrijorata de presupusele cazuri de discriminare rasiala din partea Politiei, in special a rromilor, si de faptul ca niciun organism independent nu a fost insarcinat cu investigarea acestor cazuri.Alte deficiente constau in faptul ca nu exista o colectare coerenta si sistematica a datelor privind discursurile de ura si violenta motivata de ura, ca aproape niciodata nu sunt initiate actiuni penale impotriva acestor infractiuni, precum si faptul ca dispozitiile privind motivatia rasista ca circumstanta agravanta sunt rareori aplicate.Mai mult, raportul subliniaza ca exista o problema serioasa legata de raportarea insuficienta a acestor infractiuni.In ceea ce priveste rromii, ECRI noteaza ca persoanele din aceasta minoritate continua sa sufere o problema persistenta privind accesul la locurile de munca si la locuinte. Raportul concluzioneaza ca Strategia nationala a Romaniei pentru includerea cetatenilor romani apartinand minoritatii rromilor a avut un impact redus pana in prezent, in parte din cauza constrangerilor financiare.ECRI face cateva recomandari autoritatilor. Urmatoarele doua necesita implementare urgenta si vor fi examinate de ECRI dupa doi ani:- Introducerea unui sistem de colectare a datelor si de realizare de statistici privind cazurile de discurs rasist, homofob si transfob, discursurile bazat pe ura si infractiunile motivare de ura, raportate catre politie si procesate de catre instante- Asigurarea instruirii continue a politistilor, procurorilor si judecatorilor cu privire la modul de abordare a actelor de violenta cu tenta rasista, homofoba sau transfoba, precum si intensificarea cooperarii dintre politie si grupurile vulnerabile, in special comunitatile de romi si LGBT.- Autoritatile trebuie sa adopte "Strategia nationala privind egalitatea, incluziunea, diversitatea" (2018-2022) fara intarziere.- Autoritatile trebuie sa puna la punct un sistem de culegere a informatiilor si de elaborare a statisticilor care sa ofere o imagine integrata si consecventa cazurilor de discursuri si infractiuni motivate de ura rasiste si homo/transfobe aduse in atentia politiei si urmarite in instanta si sa furnizeze aceste informatii publicului larg.- Autoritatile trebuie sa defineasca si sa interzica profilarea rasiala prin lege si sa infiinteze un organism independent de politie si de procuratura, care sa fie insarcinat cu investigarea presupuselor cazuri de discriminare rasiala si comportament inadecvat al politiei.- Autoritatile trebuie sa continue sa ofere servicii de formare profesionala politistilor, procurorilor si judecatorilor privind abordarea actelor de violenta rasista si homo/transfoba, inclusiv proceduri imbunatatite de recunoastere a motivatiilor partinitoare.Mai mult, pentru a rezolva problema raportarii insuficiente, autoritatile trebuie sa sporeasca colaborarea intre politie si grupurile vulnerabile, in special rromii si comunitatea LGBT.Raportul, incluzand observatiile Guvernului, a fost pregatit dupa vizita ECRI in Romania din aprilie 2018 si ia in considerare evolutiile pana la 6 decembrie 2018.Rapoartele ECRI nu sunt rezultatul unor anchete sau ale unor declaratii, ci sunt analize bazate pe un volum mare de informatii, adunate dintr-o varietate de surse. Studiile documentare se sprijina pe un numar important de surse scrise, nationale si internationale.Vizita la fata locului ofera ocazia intalnirii cu partile direct interesate (guvernamentale si non-guvernamentale), in vederea culegerii de informatii detaliate. Procesul dialogului confidential cu autoritatile nationale permite celor din urma sa propuna, in cazul in care considera necesar, comentarii la proiectul de raport, pentru corectarea posibilelor erori,factuale pe care le-ar putea contine raportul.La sfarsitul dialogului, autoritatile nationale pot cere, daca doresc, ca punctele lor de vedere sa fie anexate la raportul final al ECRI.* * *Comisia Europeana impotriva Rasismului si Intolerantei (ECRI) este un organism de monitorizare a drepturilor omului, specializat in problemele legate de lupta impotriva rasismului, a discriminarii (pe motive de "rasa", origine etnica sau nationala, culoare, cetatenie, religie, limba, orientare si identitate de gen), a xenofobiei, a antisemitismului si a intolerantei; intocmeste rapoarte si emite recomandari statelor membre.