Romania, condamnata la CEDO in cazul unei fete de 15 ani impuscata de 10 ori in burta de un politist

Ziare.

com

Fundatia Romani Criss a transmis un comunicat prin care anunta ca marti Curtea Europeana a Drepturilor Omului a condamnat statul roman in cazul Andreea Marusia Dumitru si l-a obligat la plata unei despagubiri catre victima in valoare de 25.000 de euro."Fundatia Romani Criss apreciaza aceasta decizie ca fiind deosebit de importanta intrucat constituie o recunoastere a injustitiilor si a suferintelor prin care Andreea a trecut si, totodata, decizia aduce la lumina utilizarea abuziva a armamentului din dotare de catre politie, pregatirea slaba a interventiilor potential letale de catre conducerea politiei (in sensul ca nu se are in vedere folosirea la minimum a fortei letale si protejarea vietilor omenesti), precum si modul defectuos si partinitor in care autoritatile romane, in special parchetul, au investigat acest caz", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, in 8 noiembrie 2005, Andreea si mama ei se indreptau spre casa dupa ce facusera o vizita unei rude in zona Chitila din Bucuresti , iar pe drum au traversat Gara CFR Marfa si un vagon de tren stationat pe linie. Dupa ce mama sa a coborat, in timp ce se afla pe scarile vagonului, Andreea, in varsta de 15 ani, a fost impuscata in abdomen de un politist de la mai putin de 9 metri. Fata a fost tranportata la spital "Conform documentatiei medicale, aceasta a suferit o rana de circa 30 cm2, hemoragie masiva interna si externa, ruptura de diafragma si multiple fracturi ale coastelor. A fost operata de urgenta, iar medicii au scos din corpul sau zece gloante de cauciuc si un invelis al unui glont. De asemenea, Andreei i s-a facut rezectie partiala a ficatului, in urma careia a ramas cu o dizabilitate permanenta. A fost internata 30 zile in spital si a avut nevoie de un numar total de 55 de zile de ingrijire medicala. Rapoartele medicale au concluzionat ca ranile i-au pus in pericol viata", a mai precizat Fundatia Romani Criss.Aceasta mai spune ca autoritatile au inceput o investigatie impotriva adolescentei pentru furt de fier vechi si intrarea ilegala in zona feroviara restrictionata, plangere casata in 2012, dar nu au inceput nicio investigatie legata de impuscarea acestei pana in 1 august 2006, cand Andreea a depus o plangere penala.In comunicat se mai precizeaza ca hainele cu care fusese imbracata fata si gloantele extrase au disparut, iar doctorii au declarat in cadrul investigatiei ca le-au predat politistilor, iar acestia au spus ca nu isi amintesc sa le fi luat.Procedurile derulate in fata instantelor de judecata din Romania au durat noua ani si trei luni (din 8 noiembrie 2005 pana in 25 februarie 2015), CEDO apreciind ca durata a fost excesiva, mai spune sursa citata."Cu privire la derularea evenimentelor, Curtea a aratat ca nu a existat o pregatire sau o evaluare a riscurilor inainte de derularea interventiei politiei si a concluzionat ca autoritatile romane nu au facut tot ce era de asteptat in mod rezonabil pentru a reduce la minimum folosirea fortei letale si pierderea de vieti omenesti.Totodata, CEDO a aratat ca afirmatiile politistului care a impuscat-o pe Andreea cum ca nu ar fi vazut-o pe victima atunci cand a tras au fost contrazise atat de aprecierile rapoartelor medico-legale cat si de declaratia martorului sub acoperire, din care a rezultat faptul ca tragatorul si victima se aflau, mai mult sau mai putin, fata in fata.Concluzia Curtii Europene a Drepturilor Omului a fost ca autoritatile romane nu au cautat cu adevarat sa afle ce s-a intamplat cu exactitate in acest caz referitor la interventia politiei din data de 8 noiembrie 2005", se arata in incheierea comunicatului.Reclamanta este de etnie roma si a fost reprezentanta in fata CEDO de Fundatia Romani Criss.