Valeriu Nicolae, salvatorul copiilor din Ferentari, a castigat World's Children's Prize (Foto)

Distinctia i-a fost acordata romanului pentru "eforturile sale neobosite de a sprijini copiii extrem de vulnerabili din ghetoul Ferntari".Regina Silvia a Suediei i-a inmanat premiul lui Valeriu Nicolae, care a fost insotit la festivitate de Rica si Ionut, doi dintre tinerii pe care i-a ajutat in ultimii ani.Organizatorii au amintit, intr-o postare pe Facebook, ca "tata Valeriu" stie pe pielea lui cum este sa fii discriminat pentru apartenenta la etnia rroma.Intr-un interviu acordat de curand Valeriu Nicolae a povestit de ce a renuntat la o viata extrem de confortabila in SUA, la o cariera de IT-ist de succes la cele mai mari companii din lume, o cariera de manager de top, dar si la Bruxelles, ca sa se dedice unei misiuni aparent imposibile, inceputa sub o ploaie de gunoaie aruncate, la propriu, in el.T.B.