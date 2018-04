Ziua internationala a rromilor: Papa vorbeste de respect si integrare, un lider italian le cere "sa fure mai putin"

Oggi e la Giornata internazionale di Rom, Sinti e Caminanti.

Se molti di loro lavorassero di piu e rubassero di meno, se molti di loro mandassero i figli a scuola invece di educarli al furto, sarebbe davvero una festa..... - Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 8, 2018

Ziare.

com

"Sper ca Ziua Internationala a Rromilor sa promoveze cultura intalnirii, cu bunavointa de a se cunoaste si a se respecta reciproc", a spus papa, dupa Liturghia celebrata duminica dimineata in Bazilica Sf.Petru."Aceasta este calea spre o adevarata integrare", a adaugat el in fata miilor de credinciosi adunati in Piata San Pietro.Un mesaj care se situeaza la polul diametral opus este cel al lui Matteo Salvini, liderul coalitiei de dreapta care a castigat cele mai multe voturi in alegerile din 4 martie din Italia (37%)."Astazi este Ziua Internationala a Rromilor, Sinti (tigani) si Caminanti (nomazi din Sicilia) ", a scris la randul sau."Daca multi dintre ei ar lucra mai mult si ar fura mai putin, daca multi dintre ei si-ar trimite copiii la scoala, in loc sa-i invete cum sa fure, ar fi intr-adevar o sarbatoare", a adaugat el.Matteo Salvini, 45 de ani, liderul Ligii Nordului, miscare suveranista si anti-imigratie, isi propune sa preia conducerea Italiei, dar absenta unei majoritati clare dupa alegerile din 4 martie complica situatia. Noi consultari intre presedintele italian, Sergio Mattarella, si liderii politici ai tarii sunt programate pentru weekendul urmator.