Ce spune Orban despre cand si cat va creste salariul minim

Tema intrevederii, potrivit agendei prim-ministrului , a fost cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.Intalnirea a avut loc la ora 10:00.- Premierul Ludovic Orban a dat detalii despre ce s-a discutat in cadrul intalnirii. El a spus, in primul rand, ca vrea un studiu foarte serios la baza acestei decizii."Vrem ca la baza deciziei privind cresterea salariului minim - pentru ca va fi o crestere - sa stea un studiu foarte serios, o analiza de impact. Am convenit ca un grup de specialisti din ministerele Muncii si Finantelor sa pregateasca un astfel de studiu.Ne intereseaza mai multi parametri: indicatorii economici care stau la baza cresterii, evaluarea impactului, efectele pe care le inregistreaza asupra mediului privat, starea companiilor din domeniu unde un mare numar de angajati lucreaza pe salariu minim, sa vedem ce profitabilitate au, impactul acestei cresteri asupra companiei. Am cerut si o analiza privind impactul bugetar", a declarat prim-ministrul, luni, dupa ce a depus o coroana de flori la statuia lui Corneliu Coposu, din Capitala.Orban a adaugat ca, dupa ce va avea "un punct de vedere bine fundamentat", vor incepe si negocierile cu patronatele."Veti afla cu cat se va mari salariul minim la finalul negocierilor pe care le purtam cu sindicatele si patronatele", a mai afirmat Ludovic Orban.Prim-ministrul a subliniat ca exista "un anumit grad de urgenta" privind adoptarea acestei masuri."Cu siguranta exista un anumit grad de urgenta, pentru ca mediul de afaceri trebuie sa stie din timp, masura ar trebui adoptata cel tarziu pana la finale lunii noiembrie - inceputul lunii decembrie, astfel incat mediul de afaceri sa stie cu cat va creste salariul minim", a adaugat Orban.Anterior, si purtatorul de cuvant al Guvernului, Ionel Danca, a transmis ca o decizie in privinta salariului minim se va lua pana la sfarsitul lunii noiembrie, dupa consultari cu patronatele si sindicatele si dupa ce vor fi analizate mai multe puncte."O decizie va fi luata dupa consultarea partenerilor sociali, a patronatelor, a sindicatelor si obiectivul Guvernului este ca acest proiect de HG sa fie inaintat pentru a fi avizat si adoptat pana la finalul lunii noiembrie", a sustinut purtatorul de cuvant al Guvernului."In aceasta analiza se va tine cont de cresterea economica pentru anul in curs, nivelul inflatiei, indicele de productivitate", a spus Danca.Amintim ca, saptamana trecuta, Ludovic Orban declara ca Guvernul va creste cu siguranta salariul minim brut pe tara de la 1 ianuarie 2020 , insa va lansa si o analiza pentru determinarea unei proceduri de stabilire a cresterii salariului minim.Intrebat daca salariul minim pe economie va fi crescut de la 1 ianuarie 2020, prim-ministrul a spus: "Cu siguranta. Vom lansa procedura de stabilire a cresterii salariului minim. Evident in baza unei analize serioase pentru ca propunerea de crestere a salariului minim sa se bizuie pe indicatori economici obiectivi, sa se realizeze pe realitatea din mediul privat si in mod evident, in cursul procedurii, vom consulta partenerii sociali"."Va fi o crestere a salariului minim. Lumea sa stea linistita", a adaugat Orban.