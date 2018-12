E oficial: Salariul minim pentru cei cu vechime in munca de cel putin 15 ani nu mai creste la 2.350 lei

Ziare.

In sedinta de vineri, Guvernul va aproba aceasta majorare de la 1 ianuarie doar pentru persoanele incadrate pe functii cu studii superioare, cu o vechime de cel putin 1 an."Pe salariul minim diferentiat singurul lucru pe care il luam in calcul sunt studiile, nu ne vom referi la vechime", a declarat premierul Viorica Dancila, dupa o intalnire cu Liviu Dragnea, in biroul sau de la Camera Deputatilor.La inceputul lunii noiembrie, fostul ministru al Muncii, Lia Olguta Vasilescu, anunta ca de la 1 ianuarie salariul minim pe economie creste la 2.080 lei, iar pentru cei cu studii superioare si pentru cei care au minim 15 ani vechime la 2.350 lei "De la 1 ianuarie, ar urma sa fie salariul minim pe economie 2.080 de lei, iar salariul minim pentru cei cu studii superioare 2.350 de lei si pentru cei care au minim 15 ani vechime, tot 2.350 de lei", a spus Lia Olguta Vasilescu.Luna trecuta, Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta prin care a fost introdusa definitia de salariu minim diferentiat Urmeaza ca maine Executivul sa adopte o hotarare in care vor fi mentionate sumele si momentul de la care OUG intra in vigoare.Noul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat luni ca majorarea salariului minim va intra in vigoare la 1 ianuarie."Salariul minim pe economie, vom mai avea astazi o discutie si pe parcursul vizitei la Bruxelles unde preluam Presedintia Consiliului UE si va fi dezbatut si aprobat vineri in sedinta de Guvern si atunci vom avea forma finala. Ce pot eu sa anticipez, cred ca va intra in vigoare de la 1 ianuarie", a afirmat ministrul Muncii.