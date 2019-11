Guvernul Orban decide ce face cu salariul minim: Vrea o crestere sanatoasa, care sa nu duca la concedieri

Bugetele locale, aruncate in aer de PSD

Ziare.

com

Seful Guvernului a explicat ca majorarea se va produce, insa va tine cont de indicatori reali din economie, astfel incat sa nu fie afectate nici companiile si angajatii sa simta o crestere reala in buzunar. Astfel, Guvernul ia in calcul trei scenarii de majorare, toate cu o crestere de 7,2%, dar cu instituirea unor mecanisme de corectie."Noi am incercat sa cautam o solutie de crestere a salariului minim care sa tina de niste date obiective din economie. Incercam ca aceasta crestere sa se faca pe baza unor indicatori economici, a unor date care sunt clare, si care pe de-o parte sa tina cont de realitatile economice si pe de alta parte sa atinga si obiectivul de crestere a salariului minim pe economie.Sigur ca analizand cresterile salariului minim pe economie in ultima perioada putem costata ca nu a existat o regula foarte precisa in ultimii ani, ci s-a facut pe baza de vointa din partea Guvernului si nu pe baza unor considerente economice.Din punctul meu de vedere, cresterea salariului minim trebuie sa aiba ca si obiectiv ca cei care lucreaza pe salariul minim, aproximativ 1.370.000 sa beneficieze de o crestere a salariului minim care sa aiba totusi la baza niste elemente de care trebuie sa tinem cont, si anume profitabilitatea firmelor", a spus Orban.Premierul a explicat ca, daca nu se tine cont si de profitabilitatea firmelor, patronii vor fi nevoiti fie sa renunte la angajati, fie, pentru unii, chiar sa inchida cu totul."Prin cresterea salariului minim am incercat sa nu afectam foarte mult rata profitabilitatii, pentru ca daca trecem pe pierdere companiile nu facem decat sa le facem un rau angajatilor respectivi", a spus liberalul.El a aratat ca trebuie tinut cont si de impactul asupra bugetului de stat, pentru ca salariile bugetarilor tin cont de cresterea salariului minim."Trebuie analizat si impactul asupra bugetului, care nu este de neglijat, cresterea salariului minim brut afecteaza in special autoritatile locale, care au salarizarea stabilita pe grila in raport cu salariul minim brut. Bugetele locale au fost aruncate in aer prin politicile din 2018-2019.Autoritatile locale au pierdut pe de-o parte cam 7 miliarde de lei minim pe an si pe de alta parte au fost obligate la cresteri salariale si au crescut si cheltuielile sociale ale autoritatilor locale", a spus seful Guvernului PNL, aratand ca, astfel, investitiile sunt blocate in teritoriu din lipsa de bani."Propunerea pe care o facem este o propunere care incearca sa aplice o formula in care sa tinem cont de compensarea inflatiei, sa ia in calcul cresterea indicelui de productivitate, discutam posibilitatea aplicarii mai multor indici de corectie, care fie sa includa crestera economica fie elementele de pe piata muncii care pot sa ofere niste corectii", a conchis premierul, dupa care a invitat presa sa paraseasca sala.Orban a precizat ca, la finalul reuniunii, seful Cancelariei, Ionel Danca, va prezenta concluziile.In una din ultimele sedinte, Guvernul Dancila a agreat un proiect de hotarare de guvern care stabilea ca salariul minim brut va fi majorat la 2.262 de lei/luna, de la 1 ianuarie 2020.