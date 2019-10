Guvernul va adopta lunea viitoare majorarea salariului minim, in ziua in care se voteaza Guvernul Orban

Ziare.

"Astazi am avut Consiliul National Tripartit, am vorbit cu sindicatele, in sedinta de luni marim si salariul minim. Noi vrem sa ne tinem de promisiuni, pana in ultima clipa ceea ce am promis pentru oameni vrem sa facem, mai ales ca nu vin vremuri asa de bune pentru romani", a spus Viorica Dancila, la Romania TV.Tot lunea viitoare Guvernul va aproba si a doua transa de bani necesari pentru plata facturilor din PNDL 1 si PNDL 2, potrivit premierului demis."Azi am dat prima transa in sedinta de Guvern si mai avem o transa de dat in sedinta de Guvern de luni de dimineata. Votul pe investitura e la ora 14:00", a mai spus Dancila.Intrebata daca Guvernul are bugetul necesar pentru a da acesti bani, Viorica Dancila a raspuns pozitiv."Da, la ora actuala achitam ceea ce putem din facturi, vor mai ramane de achitat, pentru ca nu putem da OUG pe rectificare bugetara. Ceea ce am dat din fondul de rezerva al Guvernului, am ajutat acolo unde au fost calamitati si bineinteles PNDL 1 si 2, care au avut un impact foarte bun pentru primari", a subliniat liderul PSD.Executivul a adoptat luni, 28 octombrie, un proiect care prevede alocarea sumei de 400 milioane de lei pentru facturile curente legate de Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL).Proiectul referitor la majorarea salariului minim brut pe tara se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Muncii. Proiectul prevede majorarea de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent.In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 12,43 lei/ora, iar proiectul propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7 % fata de luna decembrie 2019.