Inainte de alegeri, Guvernul demis mai da 100 de lei la salariul minim pe economie

"Vor sa desfiinteze salariul minim (noul guvern - n.red.), adica sa ne aduca cumva la un nivel de sclavagism modern. Am luat decizia aseara, intr-o discutie cu doamna premier si cu domnul ministru Teodorovici, ca maine dimineata (miercuri - n.red.) sa punem in transparenta publica o hotarare de guvern prin care vom majora salariul minim pe economie cu 100 de lei, asa cum scrie in programul de guvernare", a anuntat Budai la Botosani, intr-o intalnire electorala cu simpatizantii si primarii PSD.Potrivit acestuia, "atunci cand vii la guvernare si beneficiezi de a doua cea mai performanta crestere economica din Uniunea Europeana, cand somajul e de 3%, cand salariile cu crescut cu 49%, iar pensia cu 4%, e bine"."Asta e 'greaua mostenire, oameni buni'. Dar am vazut ca, mai recent, Banca Mondiala si FMI sunt pesedisti. Au spus ca guvernul condus de Viorica Dancila a condus bine tara si haideti sa revizuim cresterea economica pe plus, cu siguranta sunt pesedisti. (...)Pai sa-i vedem noi pe aia sa continue ceea ce am inceput noi, sa aiba a doua cea mai mica taxare din UE, sa aiba somajul la 3%, sa majoreze salariile cu 49%, pensiile cu 45%, si cu toate acestea, datoria publica in procent din PIB sa fie scazuta, pentru ca avansul economic al Romaniei in ultimii trei ani a facut ca, pentru prima data in istoria Romaniei, PIB-ul Romaniei sa treaca de 1.000 de miliarde de lei.Asta e 'greaua mostenire' si ii provoc de aici, de la Botosani, sa se tina de ea.Haideti sa vedem ce ne pregatesc, si aici lucram cu materialul clientului: ei spun asa - 'nu taiem pensiile', si eu ii cred ca doar sunt prostul lor. Ei spun 'nu taiem pensiile, dar facem impozitare progresiva'. Domnul premier desemnat a spus saptamana trecuta ca scutirile de impozit date de catre Viorica Dancila si de catre guvernul PSD sunt niste tertipuri.Consilierul economic al premierului desemnat a spus ca majorarile de salarii si pensii sunt iluzii. Alt pretendent la functia de ministru al Finantelor a spus ca toti bugetarii sunt praf, a spus ca parintii si bunici nostri sunt asistati social si a mai spus ca trebuie sa dam afara cel putin 400.000 de bugetari. Functionarii publici in Romania sunt 66.000, pana la cei contractuali in deconcentrate sunt pana la 100.000.Pe cine vor acesti oameni sa dea afara? Pe salvatorii de la ISU, pe cei de la jandarmi, pe profesori, pe medici?", a sustinut Marius Budai, intr-o retorica electorala. De la 1 ianuarie 2019 , salariul minim brut pe tara este 2.080 de lei.