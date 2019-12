Sindicalistii dau detalii despre intalnirea cu Orban pe salariul minim: Ce propunere au avut si ce le-a raspuns premierul

Ziare.

La intalnire au participat premierul Ludovic Orban, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, seful cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, si lideri de sindicate, printre care presedintele Cartel Alfa Bogdan Hossu, dar si liderul BNS Dumitru Costin.Dupa intrevedere, seful Blocului National Sindical a dat cateva detalii despre ce a discutat cu membrii Guvernului. El a spus ca i-a prezentat prim-ministrului o "contrapropunere", care este cat de cat apropiata de prima varianta propusa de Guvern."In ceea ce priveste reuniunea de astazi, Blocul National Sindical a venit cu o analiza, cu o propunere noua de calcul al salariului minim, care este apropiata oarecum de varianta unu cu care Guvernul a venit saptamana trecuta. In varianta unu a Guvernului se baza pe corectarea actualului salariu minim cu rata inflatiei octombrie 2019, raportat la 2018 si la cresterea reala a productivitatii pe persoana ocupata 2018 raportata la 2017 si ducea la valoarea de 2.230 de lei.Propunerea noastra presupune corectarea salariului minim brut actual cu rata inflatiei medie anuale, nivel estimat pe 2020, cu cresterea reala a productivitatii pe persoana ocupata, nivel estimat 2020 raportat la 2019 si corectat cu jumatate din rata de crestere a salariului real 2020 pe 2019 care duce la o alta valoare, 2.284 de lei. Diferenta in brut este de 54 de lei", a declarat Dumitru Costin.Intrebat ce a spus Orban despre aceasta propunere, liderul BNS a replicat: "Fara sa fiu purtator de cuvant, concluzia transmisa de premier a fost 'vom reflecta asupra propunerilor si va vom comunica decizia'".Intrebat daca Guvernul a respins aceasta propunere a BNS, Dumitru Costin a raspuns negativ."Nu a respins. Astazi a ascultat. Ne-au pus la dispozitie trei variante de lucru, iar astazi au asteptat parerea partenerilor sociali", a explicat el.La randul sau, Bogdan Hossu a pledat ca de la 1 ianuarie 2020 salariul minim pe economie sa fie de 2.260 de lei brut si a propus ca in formula de calcul a salariului minim sa fie introdusa, ca factor de corectie, si valoarea cosului minim de consum pentru un trai decent.Totodata, el a precizat ca pe formulele 2 si 3 exista obiectii."Formula dumneavoastra, pentru ca nu este legata de fondul de investitii sau stimularea fondului de investitii, da o curbura - si asta se poate calcula - aplatizata. Ea are ca masura efectiva ca intr-o anumita perioada de timp ingheata salariul minim pe economie in Romania. Pentru ca exact parametrul legat de diminuarea saraciei si imbunatatirea nivelului de trai al salariatilor cu venituri scazute nu este luat in considerare.Si, in acest sens, pentru perspectiva de viitor, ar trebui ca pe formula numarul 1 - pentru ca pe formulele 2 si 3 avem obiectii, deoarece nu sunt stimulatoare nici macar pentru mediul economic - sa fie introdus un factor de corectie in functie de cosul de trai decent.(...) Astazi ar trebui sa avem un consens pe nivelul de salariu minim pentru 2020, de la 1 ianuarie. Legat tocmai de diferenta de parametri de calcul, noi va propunem sa ne reintoarcem la ceea ce este relativ acceptat de partenerii sociali si predictibil, pentru ca a fost anuntat din septembrie: ca de la 1 ianuarie 2020 salariul minim pe economie garantat in plata brut sa fie de 2.260 de lei", a declarat seful Cartel Alfa, citat de Agerpres.Amintim ca si saptamana trecuta a avut loc reuniunea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social. La finalul acesteia, Violeta Alexandru si Ionel Danca au dat detalii despre cele trei scenarii posibile pentru majorarea salariului minim In mod concret, Ionel Danca a explicat ca indiferent de scenariu salariul minim va creste cu 150 de lei brut, ceea ce inseamna 83 de lei net si ca in timp o sa dispara salariul minim diferentiat pentru studii superioare si medii.Intrebat daca exista vreun risc ca salariul minim sa scada, purtatorul de cuvant al Guvernului a spus atunci ca: "Nu exista aceasta posibilitate. Potrivit jurisprudentei in vigoare, orice castig salarial, orice drept privind castigurile salariale aflate in plata nu pot fi afectate. In orice scenariu, in cazul in care este prognozata o deteriorare a mediului economic a mediului economic pentru perioada urmatoare in cel mai nefericit caz salariile aflate in plata raman la nivelul respectiv".