"Liderul Cartel Alfa spune ca in 2019 salariul minim va creste cu 150 de lei. Dancila pregateste HG!

"A ramas ca sa se faca o hotarare de guvern, care sa clarifice salariul minim pe economie incepand de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creste la anul cu 150 de lei.E prevazut sa creasca cu 150 de lei brut, de acum pana in 2022, cand trebuie sa ajunga la 2.500 de lei. (...) Urmeaza sa scoata actul normativ, pentru ca au nevoie ca sa fie ca baza de calcul, inclusiv in bugetul de stat pentru 2019", a precizat el.Bogdan Hossu a mai spus ca punctul de referinta urmeaza sa fie corelat nu doar cu productivitatea, ci si cu nivelul salariului mediu pe economie."De asemenea, urmeaza ca sa ia in considerare propunerea facuta ca pe cumulul din pilonul I de pensii sa apara un alt act normativ in care impreuna cu indemnizatiile sau pensiile speciale sa nu depaseasca un anumit factor de multiplicare fata de pensia minima, tocmai pentru a nu abuza legat de acest lucru prin diferitele acte normative speciale care au dus la dereglementari. (...)Cumulul dintre pensia sau indemnizatiile speciale impreuna cu pilonul I, adica pensia contributiva, in cumul sa nu depaseasca o anumite valoare. Propunerea noastra a fost undeva de 10-12 ori fata de pensia medie, ceea ce in 2021 ar insemnaundeva pana la 20.000 de lei", a spus el.Presedintele Confederatiei Sindicale "Cartel Alfa" a mai declarat ca prin hotarare de guvern vor fi specificate intreprinderile si locurile de munca ce vor beneficia de conditii speciale."S-a luat angajamentul de a scoate in procedura de urgenta problematica unui act normativ care sa reglementeze prelungirea aplicarii conditiilor de munca deosebite pentru urmatorii trei ani de zile.De asemenea, pentru conditii speciale a ramas ca legea sa fie modificata in sensul in care prin hotarare de guvern se vor specifica intreprinderile si locurile de munca ce vor beneficia de conditii speciale, tocmai ca sa fie mai flexibila si adaptabila. Avem cazuri in care astazi exista un blocaj, prin vanzarea intreprinderii, practic, isi schimba titulatura si automat salariatii pierdeau aceste conditii speciale", a precizat el.Amintim ca salariul minim pe economie a crescut de la 1 ianuarie 2018 , dincolo de mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Potrivit hotararii de guvern nr. 846/2017, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 1.900 de lei pe luna, de la 1 ianuarie 2018.Potrivit programului de guvernare 2017 - 2020 , PSD - ALDE vor sa coroboreze "si cresterea nivelului salariului minim la cel putin 2.400 lei in 2020, acesta atingand minim 50% din salariul mediu in 2020"."In ceea ce priveste salariul minim, acesta va creste o data pe an, asa cum se intampla in toate tarile dezvoltate din Europa: Franta, Germania, Italia, Olanda. Astazi in Romania munca este rasplatita cu 32% - 34% din totalul valorii productiei obtinute, in timp ce capitalul, adica alocarea pentru profit si recuperarea investitiei, primeste 56% - 58%.Tinta pentru 2020 o reprezinta depasirea pragului de 40% pentru plata muncii din total productie. In Europa, media este de 50% - 50%.Nivelul salariului minim brut in Romania, in urmatorii 4 ani, va fi de 2. Pentru cei cu studii superioare salariul minim va fi de", potrivit documentului.