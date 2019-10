Majorarea, din nou, a salariului minim a fost pusa in dezbatere de Ministerul Muncii

Ziare.

In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, in medie pe luna in anul 2019, reprezentand 12,43 lei/ora, iar proiectul propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7% fata de luna decembrie 2019.In anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar in anul 2020 tariful orar este de 13,518 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.Incepand cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.620 lei lunar, ceea ce reprezinta o crestere de 11,5% fata de luna decembrie 2019.In anul 2019, tariful orar este de 14,044 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar in anul 2020 tariful orar este de 15,657 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.Proiectul estimeaza ca majorarea propusa va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, cresterii puterii de cumparare a salariatilor si reducerii muncii la negru.Premierul desemnat Ludovic Orban a ironizat anuntul Vioricai Dancila si al ministrului Budai, cu privire la majorarea salariului minim, afirmand ca "mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei". El a apreciat ca masura nu poate fi luata de un guvern demis.