Nu toti angajatii cu studii superioare primesc un salariu minim de 2.350 de lei. Ce conditii trebuie sa indeplineasca

Actul normativ reglementeaza salariul minim brut corespunzator unei luni de munca cu program normal, in medie de 167,333 ore.Salariul se stabileste diferentiat, astfel:Suma de 2.080 lei pentru persoanele ce nu au studii superioare;Suma de 2.350 lei pentru persoanele incadrate in functii ce impun nivel de studii superioare, iar aceste persoane inregistreaza o vechime in campul muncii in domeniul respectiv de minim 1 an.De aici, venim cu urmatoarele observatii:* Daca o persoana a absolvit o facultate si are o vechime in campul muncii mai mare de 1 an, nu beneficiaza in mod automat de un salariu minim brut de 2.350 lei, daca este incadrata in alta activitate decat domeniul in care a absolvit studiile superioare.O persoana este inginer, a absolvit Facultatea de Constructii si efectueaza activitate de marketing - clienti, intr-un departament de ofertare. Pentru aceasta situatie, nu este impus salariul minim majorat.* Din analiza textului normativ, observam faptul ca functia prestata trebuie sa impuna obligatia de a avea studii superioare.Daca intr-un birou de contabilitate, pentru functia de contabil se solicita, conform Clasificatiei ocupatiilor din Romania, studii medii, iar aceasta functie este realizata de un economist absolvent de studii superioare, nici in aceasta situatie nu este impus salariul minim majorat.* Tot din analiza temeiului normativ, observam ca salariul minim majorat reprezinta o exceptie aplicata doar pentru plata acelor persoane cu vechime mai mare de 1 an, pentru care functia presupune studii superioare. Acest lucru inseamna ca pentru alte obligatii legale, generate de utilizarea salariului minim, aceste obligatii se vor raporta la suma de 2.080 lei.* In acest context, daca nu se va schimba Codul Fiscal, contributiile la asigurarile sociale - pensii si sanatate, datorate de persoane fizice pentru venituri de natura extrasalariala in anul 2019, se vor determina prin aplicarea cotelor si procedurilor existente la suma de 2.080 lei.* Legiuitorul utilizeaza sintagma, iar daca depunerea declaratiei se va face pana la o noua modificare a salariului minim, atunci aceste asigurari sociale, cand se datoreaza, se vor raporta la suma de 2.080 lei.O persoana fizica ce realizeaza venituri din activitati independente, se va raporta in anul 2019 la plafonul de 2.080 lei x 12 luni = 24.960 lei, pentru a verifica daca se incadreaza la plata asigurarilor sociale in acest an.* Desigur, suma de 2.080 lei se va avea in vedere pentru contractele cu timp partial cand nu exista o exceptie, la determinarea asigurarilor sociale pentru functiile ce nu presupun studii superioare.* Daca functia presupune existenta unor studii superioare, cum ar fi functia de contabil-sef intr-o societate mica, la care contabilitatea este tinuta prin contract de munca cu timp partial, si nu exista o exceptare, atunci asigurarile sociale vor fi recalculate la suma de 2.350 lei.Posibilitatea existentei unor salarii minime diferentiate in functie de studii si vechime a fost aprobata prin OUG nr. 96/2018, ce schimba Codul Muncii.Din fericire, la calculul amenzilor rutiere, si in anul 2019, punctul de amenda este de 145 lei si nu s-a actualizat la nivelul salariului minim brut in tara, conform art. IX din OUG nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.