Orban, despre intentia Guvernului de a majora salariul minim: Daca adopta o astfel de hotarare, o vom modifica

"Ii somez sa nu adopte nicio hotarare, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotarare, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri si care are consecinte bugetare. Acest guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotarare de guvern. Daca totusi vor vrea sa adopte o astfel de hotarare de guvern, o vom modifica", a declarat, joi, Ludovic Orban.El a mai spus ca salariul minim trebuie sa aiba un fundament real, nu sa fie stabilit pe criterii subiective si sa fie scos "din burta" de un ministru al Muncii."Salariul minim pe economie nu poate fi scos din burta de un ministru al Muncii sau mai stiu de ce functionar dintr-un minister sau altul, fara sa aiba un fundament real pentru ca salariul minim pe economie este un instrument reglator al intregii piete, iar orice fixare a salariului minim pe criterii administrative, subiective, care sa nu aiba la baza indici obiectivi risca sa afecteze negativ intreg mediul de afaceri si pana la urma sa se intoarca chiar impotriva angajatilor care beneficiaza de eventuala marire a salariului minim", a explicat premierul desemnat.Guvernul vrea sa mareasca salariul minim net cu 100 lei, pana la 1.363 lei (2.262 lei brut), potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Muncii In prezent, salariul minim brut este de 2.080 lei (1.263 lei net), iar Guvernul vrea sa-l mareasca la 2.262 lei (1.363 lei net)."Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7 % fata de luna decembrie 2019", se arata in proiect.In anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar in anul 2020 tariful orar ar urma sa fie de 13,518 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore.Totodata, incepand cu 1 ianuarie 2020, pentru personalul incadrat pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut ar putea ajunge la 2.620 lei lunar (1.563 net), ceea ce reprezinta o crestere de 11,5 % fata de decembrie 2019.Proiectul de hotarare este supus dezbaterii publice pana in 3 noiembrie.