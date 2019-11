Pana luni, vor fi gata scenariile si formulele pe cresterea salariului minim

Ziare.

"Nu pot sa va dau aceasta lamurire (daca salariul minim va fi majorat cu 7,2% - n.red.) pentru ca declansam negocierile cu partenerii sociali, asteptam punctele de vedere ale partenerilor sociali. In ceea ce ne priveste pe noi, pana luni vom avea scenariile si formulele care stau la baza propunerilor pe care le formulam, care se bazeaza pe realitati economice, pe indicatori economici obiectivi", a spus vineri Orban, vineri, intrebat daca salariul minim va fi majorat cu 7,2%, asa cum anuntase el anterior Prim-ministrul a mai afirmat ca se vor avea in vedere si argumentele ridicate de patronate, sindicate si societatea civila."Evident, vom vedea in dezbaterile pe care le avem cu societatea civila, cu patronatele, cu sindicatele, care va fi rezultatul, ce argumente au si ei privitor la salariul minim pe economie si vom ajunge la un rezultat, asa cum ne-am propus, cat mai aproape de 30 noiembrie, adica pana la finalul lunii noiembrie, am vrea sa ajungem la un rezultat, pentru ca mediul de afaceri si angajatii sa stie foarte clar care va fi salariul minim brut in 2020", a adaugat Orban, citat de Agerpres.La randul sau, Ionel Danca, seful cancelariei premierului, a declarat ca una dintre primele sarcini primite de la Orban a fost identificarea unui mecanism de stabilire a salariului minim in functie de o serie de indicatori economici obiectivi pentru a elimina arbitrariul si subiectivismul sau populismul politic in decizia de crestere a acestui venit."A fost constituit un grup de lucru interministerial cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii, Comisia de Prognoza, Statistica si Directia de programe si politici din SGG. In doua saptamani, am avut mai multe intalniri si schimburi de date si deja putem trage primele concluzii.(...) pentru prima data are loc un astfel de proces de fundamentare cu date economice a hotararii de guvern privind stabilirea salariului minim. In paralel, la Ministerul Muncii, Violeta Alexandru a avut intalniri si consultari cu partenerii sociali care au facut mai multe propuneri privind nivelul si metodologia de stabilire a salariului minim.Urmare a acestui proces de consultare si fundamentare tehnica, suntem pregatiti ca la inceputul saptamanii viitoare sa prezentam public mai multe formule economice de crestere a salariului minim pentru anul viitor", a declarat Ionel Danca.In plus, el a precizat ca la baza acestor calcule au fost luate in considerare mai multe date economice precum nivelul inflatiei, cresterea productivitatii, evolutiile macroeconomice sau tensiunile din piata muncii si impactul acestei decizii in diverse sectoare economice, dintre cele mai expuse la o astfel de masura."Concluzia finala este ca salariul minim va creste anul viitor si sunt mai multe scenarii de majorare a salariului minim, astfel incat sa creasca veniturile romanilor fara a afecta mediul economic si evolutiile macroeconomice.In acest fel, cresterea salariilor nu va fi aruncata pe cresterea preturilor si nu se va intoarce impotriva mediului de afaceri. O guvernare liberala creste veniturile oamenilor fara a afecta puterea lor de cumparare si sprijina o dezvoltarea economica sanatoasa care sa produca bunastare pentru toti", a conchis Danca.