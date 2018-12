Salariul minim creste de la 1 ianuarie 2019: Cum stam, de fapt, comparativ cu alte state UE

Ungaria - 418 de euro

Letonia - 430 de euro

Croatia - 465 de euro

Cehia - 468 de euro

Slovacia si Polonia - 480 de euro

Sursa: Eurostat

Luxemburg - 1.999 de euro

Irlanda - 1.613 de euro

Olanda - 1.594 de euro

Belgia - 1.562 de euro

Franta - 1.498 de euro

Sursa: Eurostat

Ziare.

com

Cu toate ca a promis ca atat angajatii cu peste 15 ani vechime, cat si cei cu studii superioare primesc de la 1 ianuarie un salariu minim brut de 2.350 de lei, acum Executivul s-a razgandit. De aceasta majorare beneficiaza doar cea de-a doua categorie. Pentru cei cu vechime de peste 15 ani, salariul minim brut va fi tot 2.080 lei Dar cum sta Romania la acest capitol comparativ cu celelalte state UE?Cea mai recenta analiza la nivel european este din iulie 2018, cand salariul minim in Romania era de 1.900 de lei brut, echivalentul a 407 euro.Astfel, potrivit Eurostat , 22 din cele 28 de state membre acorda un salariu minim national. Exceptii fac Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia.Nominal, sume mai mici decat la noi se gasesc in Bulgaria (261 de euro) si Lituania (400 de euro) . Suntem urmati de:Dar iata ca, la 1 ianuarie 2019, dupa majorarea la 2.080 de lei (echivalentul a 448 de euro), salariul minim pe economie din Romania il va depasi si pe cel din Ungaria, precum si pe cel din Letonia. Daca ne raportam la cealalta majorare, de 2.350 de lei (echivalentul a 500 de euro), atunci vom fi lideri in regiune, suma fiind mai mare inclusiv decat in cazul Slovaciei si Poloniei.Potrivit Eurostat, cand vine vorba de valoarea nominala a salariului minim, la polul opus se afla:In perioada iulie 2008-iulie 2018, salariul minim a crescut in aproape toate tarile, cu o singura exceptie notabila: Grecia, unde a scazut.Suntem urmati de Bulgaria, cu o rata anuala de crestere, in medie, de 8,8%.Un avans semnificativ s-a inregistrat si in Letonia, Slovacia si Estonia (6%), dar si in Lituania (5,6%).Daca vorbim despre salariul minim luand in considerare diferentele legate de inflatie prin aplicarea PPC la consumul final al gospodariilor, iata ca diferentele dintre tari nu mai sunt atat de mari.In fapt, disparitatea s-a redus de la 1:7,7 (adica cel mai mic salariu minim din UE are o valoare nominala de 7,7 ori mai mica decat cel mai mare salariu minim din UE) la 1:2,9 cand a fost luat in calcul PPC-ul, potrivit datelor valabile la 1 iulie 2018.De asemenea, Romania a trecut in grupa a doua, urcand cateva pozitii semnificative.In perioada 13-23 noiembrie, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a realizat Testul IMM privind efectele cresterii salariului minim de la 1.900 lei la 2.080 lei si la 2.350 lei , sub forma unui sondaj online, in randul membrilor, la care au participat 963 de respondenti.Astfel, 81,90% dintre cei care au participat la cercetarea de piata au precizat ca nu sunt de acord cu un salariu minim pe economie diferentiat pe diferite criterii. De asemenea, 74,60% din respondenti au sustinut ca aceasta masura va aduce dificultati intreprinderilor.Printre acestea se numara: concedierea unor salariati, scaderea competitivitatii, scumpirea pretului produselor si serviciilor, pierderea unor contracte/piete, scaderea profitului. Asta pentru ca, odata cu cresterea salariului minim, 62,70% au admis ca vor fi nevoiti sa creasca si alte salarii, punand astfel presiune pe planul de afaceri.In plus, 47,20% din respondenti au mentionat ca pot asigura o crestere a lefurilor de 50 de lei, doar 5,30% putand da o crestere de peste 200 de lei.