Angajatii din Parlament au sporuri de conditii vatamatoare

Desi revolutia fiscala a afectat buzunarele majoritatii romanilor, nu este si cazul angajatilor Camerei Deputatilor sau demnitarilor.Sporuri de conditii vatamatoare de munca primesc toti angajatii din Camera Deputatilor, dar cel care iese in evidenta este cel al secretarului general, care pe langa salariul de baza de 20.194 lei, primeste un spor in valoare de 3.029 de lei.Seful de departament primeste un spor de peste 2.000 de lei, la un salariu de baza de 13.757 de lei, iar secretarul general adjunct primeste un salariu de baza de 9.200 de lei si spor in cuantum de 1.380 lei.De sporul de conditii vatamatoare de munca beneficiaza si cofetarii, bucatarii, ospatarii sau barmanii, care ajunge la cel putin 551 de lei.Prin comparatie, cel mai mic spor il primeste un muncitor necalificat - 285 de lei pe langa un salariu de cel putin 1.900 de lei, sau un manipulant bunuri, care primeste aceiasi bani.Daca sunteti curiosi, puteti vedea AICI lista tuturor functiilor din Camera Deputatilor si salariile de baza si sporurile aferente acestora.