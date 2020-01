Angajatii MAI vor primi, din ianuarie, solde si salarii mai mari

Ziare.

"Astfel, salariile de baza, soldele de functie/salariile de functie si indemnizatiile de incadrare se majoreaza cu o treime din diferenta dintre salariul de baza, solda de functie/salariul de functie, indemnizatia de incadrare prevazute de Lege nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice pentru anul 2022 si cel/cea din luna decembrie 2019, in aplicarea art. 38 alin. (4)", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) transmis joi.O alta masura luata in sprijinul angajatilor MAI este actualizarea, incepand cu aceasta luna, a alocatiei valorice pentru drepturile de hrana la fel ca in celelalte institutii publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala."De asemenea, pentru perioada 2020-2021, personalul MAI care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza va beneficia in continuare de majorarea de 75% la solda de functie/ salariul de functie/ salariul de baza pentru activitatea desfasurata, pentru timpul lucrat, in aceste zile", se arata in comunicat.Incepand din ianuarie, cuantumul sporurilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul brut lunar/solda lunara de care beneficiaza angajatii MAI se mentine la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019.