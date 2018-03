Angajatilor Ministerului de Interne li se deconteaza concediul de odihna, in limita a 1.450 de lei

Ziare.

com

"Cuantumul sumelor decontate nu va fi luat in calcul la determinarea procentului (...) referitor la limitarea sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor, premiilor si indemnizatiilor si a altor drepturi acordate de fiecare ordonator de credite", arata ministerul intr-un comunicat remis sambata.De asemenea, ministerul precizeaza ca "solutia decontarii a fost necesara, intrucat din cauza regulilor de protectie a datelor cu caracter personal si a celor institutionale cu privire la angajatii din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, acestora, asa cum este prevazut pentru celelalte categorii bugetare".efectuate pentru concediile de odihna in reteaua nationala de turism, in bugetul aferent anului 2018.Totodata,Pana in prezent, angajatilor MAI nu li se acorda concediul paternal deoarece Legea 210/1999 facea referire stricta la personalul asigurat in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.