ANOFM, Agentia pentru Plati si Casa de Pensii vor avea, din 1 ianuarie, acces direct in REVISAL

Ziare.

com

"Astazi (miercuri, n.r.) am cerut redactarea si am si semnat un Ordin pentru ca ANOFM, ANPIS, Casa Nationala de Pensii sa aiba, de la 1 ianuarie 2020, acces direct in REVISAL, baza de date cu toti angajatii din Romania gestionata de Inspectia Muncii. Nu accept ca o persoana care trebuie sa primeasca, la timp, indemnizatie, pensie, ajutor de somaj sa mearga personal dupa diferite adeverinte sau sa astepte ca o institutie sa ii comunice alteia diferite informatii", scrie ministrul Muncii pe pagina sa de Facebook.Toate institutiile din coordonarea Ministerului Muncii vor lua, pe baza unei parole de acces, datele necesare despre situatia solicitantului, direct din REVISAL, arata ministrul citat.