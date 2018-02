Bogdan Hossu anunta ca va ataca discriminarea angajatilor part-time la Avocatul Poporului

Ziare.

com

Potrivit acestuia, ordonanta reprezinta o discriminare la adresa celor care lucreaza part-time, acestia "fiind obligati sa plateasca mai mult decat iau ca si bani in mana"."In primul rand, ordonanta respectiva nu respecta minim de procedura, sa aiba semnaturile initiatorilor si ale ministerelor avizatoare, adica de conformitate cu Ministerul Justitiei si Ministerul de Finante. Al doilea lucru, una din pozitii, este ca nu poti sa mai faci inca o discriminare suplimentara fata de discriminarea existenta pe care oricum o vom ataca la Avocatul Poporului. Speram ca Avocatul Poporului sa inainteze Curtii Constitutionale.La ora actuala, cei cu timp partial sunt discriminati, fiind obligati sa plateasca mai mult decat iau ca si bani in mana. Ceea ce se dorea cu ordonanta respectiva era ca pentru sectorul bugetar sa fie scutiti, iar cei din sectorul economic sa nu fie scutiti, deci se facea in continuare discriminare intre sectorul bugetar si sectorul economic. E ca si cum doamna ministru al Muncii nu se preocupa de piata muncii si echilibrul unei politici de ocupare, ci este mai corecta 'Ministra Bugetarilor'", a spus Hossu.De asemenea, acesta a mai vorbit despre cresterile salariale, punctand ca salariul de baza este cel care creste, nu veniturile salariale."Cresterile salariale erau prevazute 100%, dar de fapt a fost o interpretare partiala legata de acest subiect, pentru ca este salariul de baza care creste, nu veniturile salariale, iar lumea cand vorbeste despre salariu, vorbeste despre venitul sau salarial, cu care pleaca acasa, luna de luna, venitul net, nu brut", a mai spus Hossu.Ordonanta 79/2017 de modificare a Codului Fiscal prevede ca toti angajatii trebuie sa plateasca contributii la nivelul salariului minim, astfel ca masura se aplica si celor care lucreaza in regim part-time si in cazul carora exista riscul ca aceste contributii sa depaseasca venitul obtinut.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti ca, pentru evitarea riscului ca pentru personalul angajat cu fractiune de norma suma reprezentand contributia de asigurari sociale stabilita conform Codului fiscal sa depaseasca nivelul venitului, este necesara adoptarea unei ordonante de urgenta care sa acorde sume compensatorii