Profesorii nu primesc salariile inainte de Paste. Ministerul Educatiei spune ca nu a avut timp sa faca hartiile

Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-o interventie telefonica pentru Antena3, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru a primii banii inainte de sarbatori."Am discutat cu fiecare institutie in parte. Ministerul de Finante a creat cadrul legal in baza caruia sa se poata da inainte de Paste acest salariu.. Noi ca minister de Finante am asigurat cadrul legal. La lista adaugata ieri in Monitorul Oficial nu se mai poate adauga nimic. Ministerele care vor primi salariul inainte de Paste au contactat directorul general al Directiei Regionale al Finantelor, iar acest lucru s-a intamplat si la nivel local. In aceasta plata intra doar salariile, nu si indemnizatiile", a afirmat Teodorovici.Iata lista institutiilor de stat unde angajatii isi vor primi salariile inainte de Paste:Printre bugetarii care nu vor incasa salariile inainte de Paste se mai afla actorii, angajatii Ministerului Agriculturii si ai unitatilor din subordine si cei ai ANPC. Aceste institutii nu se afla pe lista publicata in Monitorul Oficial.Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca doar bugetarii isi vor primi banii inainte de Paste, nu si pensionarii "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste", a declarat premierul Viorica Dancila.In ceea ce priveste pensiile, premierul a spus ca daca acestea ar fi virate in aceasta saptamana, ar fi o perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.