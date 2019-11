Cartel ALFA: Vor fi actiuni de strada daca Guvernul nu creste salariul minim

Ziare.

Liderul sindical a avut o intrevedere, miercuri, cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru, privind procedurile pentru cresterea salariului minim pe economie.Bogdan Hossu a precizat ulterior intrevederii ca nu e ingrijorat de rezervele exprimate pana in prezent de ministrul Muncii cu privire la cuantumul de 100 de lei cu care fostul Guvern PSD a propus cresterea salariului minim de la 1 ianuarie 2020."Marturisesc ca eu nu sunt ingrijorat (de posibilitatea ca salariul minim sa nu creasca cu 100 lei de la 1 ianuarie 2020, n.red.), pentru ca ceea ce i-am spus si doamnei ministru este ca neefectuarea unei asemenea cresteri, care este relativ asimiliata, pe o structura in care este evident o debalansare a distributiei cresterii economice intre capital si lucrator, nu ar face decat sa dea impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si este mult mai interesat de situatia angajatorilor si satisfacerea acestora, drept care consecinta: vor fi actiuni de strada", a afirmat liderul de sindicat pentru Agerpres.Presedintele CNS "Cartel ALFA" a apreciat ca motivele care i-ar impinge pe sindicalisti sa recurga la actiuni de protest ar fi nivelul salariului minim si lipsa puterii de cumparare."Oamenii vor iesi in strada pe salariul minim, pe dezechilibru, pe lipsa puterii de cumparare. Sa nu uitam ca nu toata lumea este bugetara. Din acest punct de vedere, salariul minim e unul din cele trei instrumente legate de buna-distributie a cresterii economice care exista in orice economie.Mai e politica fiscala, care la noi e complet anormala, pentru ca prin transferul de taxe integral la salariat este o supra-taxare a individului, a salariatului ca atare, si al treilea element e posibilitatea de negociere colectiva, care astazi in Romania nu exista, adica nu exista contracte colective sectoriale, contractul colectiv national nu exista, iar numarul de contracte colective la nivel de unitate sunt incheiate, majoritatea, de reprezentantii salariatilor, care sunt de fapt oamenii angajatorilor", a explicat Bogdan Hossu.El a mai spus ca a discutat cu ministrul Muncii si despre convocarea Consiliului National Tripartit pentru consultari pe salariul minim."Era problema de convocare a Consiliului National Tripartit pentru salariul minim. I-am explicat doamnei ministru ca trebuie sa faca convocarea cu 5 zile inainte, ca sa respecte regulamentul ca atare, si ca ar trebui ca Guvernul sa aiba o pozitie clara asupra unei probleme importante care ne afecteaza, daca renunta la transferul de taxe de la angajator la angajat pe 79 (OUG 79/2017, n.r.), cum domnul prim-ministrul a facut declaratii legate de acest lucru, pentru ca atunci cresterea salariului minim trebuie facuta simultan cu aceasta operatie", a adaugat Bogdan Hossu.Liderul sindical a sustinut ca cresterea salariului minim nu influenteaza negativ dezvoltarea economica.