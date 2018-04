Cat a ajuns salariul mediu net in februarie si ce scaderi s-au constatat dupa trecerea contributiilor la angajat

Scaderi cauzate de trecerea contributiilor

Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.128 lei.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (6.134 lei), iar cele mai mici, in hoteluri si restaurante (1.499 lei).Comparativ cu luna februarie a anului precedent,. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost deIn raport cu evolutia preturilor de consum, indicele castigului salarial real a fost de 99,8% pentru luna februarie 2018 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 180,6%, cu 0,3 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2018.In cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna ianuarie 2018 s-au datorat acordarii de prime ocazionale (premii anuale ori pentru performante deosebite, al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv tichete de masa sau tichete cadou), dar si realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (in functie de contracte).Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net au fost dede baza si a preparatelor farmaceutice; dein fabricarea produselor din tutun;in activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), agricultura, vanatoare si servicii anexe, constructii, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, fabricarea echipamentelor electrice.Cresteri salariale intreau avut loc in activitati profesionale, stiintifice si tehnice, extractia carbunelui superior si inferior, alte activitati extractive, alte activitati de servicii, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, cercetare-dezvoltare.Pe de alta parte, scaderi ale castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mici in unele activitati economice.in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale);in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, transporturi pe apa, alte activitati industriale;in colectarea si epurarea apelor uzate, activitati de servicii anexe extractiei, fabricarea altor mijloace de transport.In sectorul bugetar s-au inregistratfata de luna precedenta insi in(-2,1%) comparativ cu luna precedenta.Comparativ cu luna noiembrie 2017, inainte de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, castigul net in industria extractiva - petrol brut si gaze naturale - a scazut de la 4.803 lei la 4.256 lei.In sectorul extractiei de carbune, castigul mediu salarial net a scazut de la 3.055 lei la 2.857 lei. Pentru alte activitati extractive, castigul a cazut de la 1.961 lei la 1.740 lei., potrivit Profit.ro.