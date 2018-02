"Cataclismul PSD. Marea taiere a salariilor"

FALS!

FALS!

FALS!

Ziare.

com

Nu e prima data. A facut-o si Guvernul Boc, in 2010, si de acolo a inceput sfarsitul PDL. Dar atunci macar eram in certa perioada de criza si masura aceea a fost menita sa impiedice prabusirea bugetului. Acum insa, dimpotriva, PSD pretinde ca economia bate toate recordurile.Festivalul fluturasilor de salarii e de-abia la inceput si deja situatia este dramatica. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hossu, estimeaza ca o treime dintre bugetari vor fi afectati intr-o masura mai mica sau mare. Cu oricare dintre sindicalisti vorbesti afli grozavii: scad salariile in toate domeniile si cele mici, si cele mari. In cazul contractelor part-time, oamenii castiga mai putin decat datoreaza statului.Este o surpriza doar pentru dna Vasilescu si dl Dragnea, pentru ca liderii sindicali, mai ales Bogdan Hossu, au avertizat repetat, apasat ce nenorociri vor provoca modificarile cumulate facute pe picior.Pentru caNecorelate, facute pe genunchi in cateva luni numai si numai dupa dorinta lui Liviu Dragnea (dupa cum marturiseste Florian Marin, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Romania, care a participat la negocieri zi lumina), fara a pleca de la restructurarea prealabila a sectorului bugetar astfel incat el sa fie suplu si eficient, fara a tine cont de angajatii din mediul privat, aceste legi provoaca acum explozii in lant care de-abia au inceput.Sa va dau un exemplu: pentru a compensa mutarea contributiilor, un angajat ar avea nevoie de o crestere cu 25% a salariului brut. Dar pentru a se aseza in noua grila de salarizare din noua lege, salariul lui brut nu poate creste decat cu 10%. Deci omul nu are cum sa nu piarda.Sau sporurile nu pot depasi 30% pe ordonator de credite. Dar intr-un spital de urgenta sau de boli infectioase, de exemplu, nu ai cum sa nu depasesti acest procent, indiferent cum ai suci lucrurile.Sau scaderea de salarii de la DIICOT despre care vorbeste Daniel Horodniceanu . Si exemplele pot continua.Una peste alta, oameni carora li se promisese ca le vor creste lefurile cu 25% si va ploua cu carnati peste ei se roaga acum sa nu primeasca mai putini bani.Solutia viabila de rezolvare a problemei nu e decat una: anularea intregii povesti si revenirea la situatia dinainte. Altfel o vom tine dintr-o carpeala in alta, dintr-o revelatie, intr-alta. Dar deja s-au produs atatea efecte, inclusiv modificarea a aproape jumatate dintre contractele de munca , incat aplicarea solutiei ar genera alt haos.Fata in fata cu dovezile clare, pe hartie, cu cifre, nu cu povesti, ale taierii salariior, Liviu Dragnea se ascunde in fustele Olgutei Vasilescu, care, la randul ei, se refugiaza in negare si sfidare: Este plin Internetul, sunt pline ecranele cu declaratiile domniei sale si ale lui Liviu Dragnea, care garantau ca nu va scadea niciun salariu. Nici 3%, nici 30%. Niciunul. Orice fluturas pe minus inseamna ca au mintit sau sunt fundamental incompetenti.Dupa cum am aratat, scad salarii din mai toate zonele, de la director la femeie de serviciu.Dar sa zicem ca ar fi asa si nu ar scadea decat salarii de directori. Oamenii aceia si-au dat singuri salariile sau ele au fost stabilite ca urmare tot a deciziilor PSD, care este la guvernare de 6 ani? In plus, pe mine nu ma intereseaza dimensiunea salariului, ci daca el se justifica.Munca omului respectiv, foarte bine platit, aduce societatii un profit pe masura? Daca da, atunci este o mare nedreptate sa-l tai si nu faci decat sa alungi un om capabil din sistemul bugetar. Daca nu, il dai afara si aduci unul care sa merite banii. Leafa mare nu e o vina. O vina e doar sa platesti pe cineva care nu o merita.Sindicalistii din CES au explicat ca proiectul de OUG a ajuns la Consiliu cu doar doua ore inainte de sedinta si nu a fost posibila parcurgerea intregii proceduri legale pentru a fi pusa pe ordinea de zi.O procedura cu atat mai necesara cu cat OUG estepentru ca face o mare discriminare intre angajatii part-time bugetari, pentru care se vor da, se pare, plati compensatorii, si cei din privat pentru care nu exista nicio solutie sa nu datoreze taxe mai mari decat venitul net.bugetarii saraci sa-i urasca pe cei bine platiti, salariatii sa ii urasca pe liderii sindicali care sa se urasca si intre ei, privatii sa ii urasca pe bugetari, salariatii sa ii urasca pe cei de la Personal pe care sa ii suspecteze ca le-au calculat gresit salariile si asa mai departe.De ce toate acestea? Nimeni nu a explicat de ce a fost necesara revolutia fiscala. Cu orice sindicalist vorbesti iti spune ca vechea Lege a Salarizarii, din 2009, era cu mult mai buna, fusese lucrata aproape doi ani de zile, corelatie cu corelatie, si trebuia doar aplicata., despre care am vorbit, ca sa o scoata la vopsea. Doar ca nu avea cum sa tina. Ce e facut fara stiinta, pe graba, doar ca praf in ochi si cu multa sfidare a oamenilor, nu poate iesi decat asa cum a iesit.Si inca nici nu s-a clarficat taierea salariilor ca dna Vasilescu lanseaza atacul la pensii anuntand din nou ca niciuna nu va fi taiata. Fereasca Dumnezeu!