Cate zile libere vom avea in 2018

Calendarul sarbatorilor legale in 2018:

1 ianuarie - Anul Nou

2 ianuarie - a doua zi dupa Anul Nou

24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane

8 aprilie - Prima zi de Paste (duminica)

9 aprilie - A doua zi de Paste

1 mai - Ziua Muncii

27 mai - Prima zi de Rusalii (duminica)

28 mai - A doua zi de Rusalii

1 iunie - Ziua Copilului

15 august - Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie - Sfantul Andrei

1 decembrie - Ziua Nationala (sambata)

25 decembrie - Prima zi de Craciun

26 decembrie - A doua zi de Craciun

Ziare.

com

Vor pica in weekend, ca de fiecare data, prima zi de Paste si prima zi de Rusalii, care sunt intotdeauna duminica, dar si Ziua Nationala, 1 decembrie, care in 2018 pica sambata.Conform Codului Muncii, persoanele care trebuie sa lucreze in zilele declarate sarbatori legale au dreptul la zile libere in compensatie, in decurs de o luna, sau la o suma suplimentara echivalenta cu un spor "ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru".Este posibil ca Guvernul sa acorde mai multe minivacante pentru a uni unele zile libere cu weekendul, asa cum s-a intamplat si in acest an.