Ce prevede OUG prin care sunt trimisi in somaj tehnic bugetarii (Surse Profit.ro)

Conform sursei citate, OUG vizeaza modificareasi aOrdonanta de Urgenta prevede posibilitatea reducerii programului de lucru la doar 4 zile pe saptamana si diminuarea salariului la 75% pe perioada respectiva sau in cazul suspendarii lucrului.Astfel, "suspendarea raporturilor de serviciu la initiativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice", se arata in document.Decizia poate fi luata:a) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii autoritatii sau institutiei publice, partial sau in intregul sau, pentru motive structurale sau similare;b) pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii autoritatii sau institutiei publice, partial sau in intregul sau, ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta.In termen de, conducatorul institutiei trebuie sa stabileasca un plan de gestiune a resurselor umane, dupa consultarea sindicatelor/reprezentantilor salariatilor.La intocmirea planului, autoritatilea) fluctuatia gradului de incarcare la nivelul autoritatii sau institutiei publice, cu evaluarea situatiei fiecarei directii generale, directii, serviciu si birou;b) prioritizarea suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor din cadrul aceluiasi birou, serviciu, directie si/sau directie generala, in functie de calificativele la ultima evaluare anuala.c) suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor din acelasi birou, serviciu, directie si/sau directie generala, atunci cand este posibil, prin rotatie, pe perioade de timp similare.Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare,, conducatorul acesteia putand oricand sa dispuna reluarea activitatii.Planul special de gestiune a resurselor umane va ficel putin la intervale repetitive de 30 de zile sau ori de cate ori conducatorul autoritatii sau institutiei publice considera necesar.Totodata, Legea cadru privind salarizarea angajatilor statului va fi modificata pentru a permite plata celor aflati in suspendare sau la program redus de lucru, de 4 zile pe saptamana, cu 75% din salariul de baza al functiei pe care sunt incadrati.De asemenea, Guvernul va modifica HG privind dosarul profesional al functionarilor publici in termen de 15 zile.Conform sursei citate, numarul angajatilor din sistemul de stat a crescut cu aproape 5.300 in primele trei luni dupa caderea guvernului Viorica Dancila (PSD) si instalarea Guvernului Orban (PNL) (4 noiembrie 2019). Conform datelor statistice, media lunara, de 1.761 de posturi in plus la stat, a fost superioara in timpul guvernarii PNL celei din perioada guvernarii PSD (medie lunara de 1.336 de angajati in plus), scriu jurnalistii de la Profit.ro.