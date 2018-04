Criza salarizarii din sanatate: Daca n-au fost bani de sporuri, se gasesc pentru stimulente?

O falsa solutie, o alta carpeala

"Guvernul continua bataia de joc"

Managerii fac calcule

Situatie critica la Floreasca

Masura ar urma sa fie valabila pentru veniturile platite pentru luna martie. Ministrul spune ca aproximativ 10% din personalul din sanatate e in situatia de a primi mai putini bani, dar ca situatia clara o va vedea si ea dupa ce sunt calculate si platite toate salariile. Astfel, de saptamana viitoare, cand spera ea ca va obtine aceste date, vor avea loc noi negocieri cu sindicatele pentru a fi refacut regulamentul de sporuri adoptat acum doua saptamani Deputatul USR Tudor Pop, membru in Comisia pentru Sanatate, a fost saptamana aceasta la mai multe spitale din Capitala, a vorbit cu angajatii nemultumiti si spune ca masura decisa de Sorina Pintea nu are cum sa fie viabila."Nu exista bani pentru stimulente, e o falsa solutie, un fel de carpeala. Bugetul unui spital, indiferent ca vorbim de unul mare sau unul mic este oricum canibalizat de plata salariilor. Se intampla lucrul asta intr-un procent care ajunge si la 90%.Iar bani din programele nationale de sanatate pe care le ruleaza spitalul iarasi nu pot fi luati, pentru ca asta inseamna deturnare de fonduri. Nu poti folosi bani de medicamente pentru salarii, e deturnare de fonduri. Eu ca manager, nu as face lucrul asta, mi-as da demisia decat sa fac inchisoare pentru o lege proasta, facuta pe genunchi, care a avut nevoie de 10 ordonante de urgenta de corectie.Eu cred ca in cel mai bun scenariu pentru luna martie managerii vor fi nevoiti sa faca la randu-le aceste permutari in care sa mai taie putin din sporurile si asa plafonate ale medicilor si sa le distribuie personalului sanitar afectat de scaderea salariala din luna martie.. Asta cu stimulentele este o falsa solutie, nu exista bani pentru stimulente.", a declarat, pentru, Tudor Pop.Deputatul USR spune ca practic Guvernul nu-si asuma responsabilitatea pentru propriile greseli si lasa in sarcina managerilor de spitale sa le repare."Parearea mea e ca Guvernul nu-si asuma propriile masuri. Se spala pe maini iar consecintele cad pe umerii managerilor care trebuie sa scoata bani de undeva, problema e ca nu au de unde. Solutia ar putea fi regandirea regulamentului de sporuri pe categorii de spitale. Probabil ca vom asista la o noua ordonanta de urgenta, o noua modificare a Legii Salarizarii, o continuare a acestei batai de joc.Este o lege care trebuia facuta cu cap, asezat, cu toate categoriile de bugetari, stat la masa, negociat cu sindicatele, respectat principiile de solidaritate si echitate pe care le tot invoca dna Vasilescu si cine mai vorbeste din coalitie despre aceasta lege. Nu cum a fost facuta pe genunchi, repede si ca dovada uitati ce se intasmpla: promiti ca maresti salariile si la o luna dupa ce 'se intampla asta' ai oameni in strada", ne-a mai spus Tudor Pop.Am incercat sa aflam de la multe spitale cum au primit managerii solutia Sorinei Pintea. In cele mai multe cazuri ni s-a cerut sa revenim in alta zi pentru ca inca se fac calcule. In alte cazuri am fost plimbati de la o director la altul pentru ca fie nu exista inca un raspuns, fie nu dorea nimeni sa si-l asume. Iar in alte cazuri ni s-a si inchis telefonul.Ne-a raspuns Marius Craina, managerul Spitalul Judetean Timisoara care ne-a zis ca a aplicat recomandarea din circulara."Nu avem nicio categorie de personal unde au scazut salariile pentru ca am stabilit ca se vor acorda acele stimulente la acele persoane unde au scazut din cauza scaderii sporurilor sau altor conditii salariile. Am acordat stimulente din fondurile spitalului. Si la celelalte categorii de personal am mers pe varianta medie de spor, daca era intre 55% si 85% am mers undeva la 70-75%, la valoarea medie a sporului. Iar la medicii si asistentele medicale au crescut semnificativ salariile.Masura am luat-o dupa circulara dnei ministru, in urma unei discutii cu dna ministru, privind conditiile de la Spitalul Judetean din Timisoara, fiind spital cu statut de spital regional, cel mai mare din vestul tarii si in urma discutiilor cu mai multi colegi de la alte unitati sanitare si din Timisoara, judetul Timis si din alte spitale, astfel incat sa nu fie diferente majore de salariu intre spitalul judetean si alte spitale. De aceea am mers pe o varianta medie astfel incat sa existe salarii aproximativ legale. Sigur ca nu sunt la leu, dar nici nu difera foarte mult", a declarat pentrudr. Craina.Acesta s-a aratat increzator ca noile negocieri pe regulamentul de sporuri vor corecta problemele aparute."Incepand cu zilele urmatoare urmeaza sa mergem cu propuneri pentru noile sporuri, ca sa se lucreze la noul regulament de sporuri, astfel incat sa poata sa fie aplicate unitar la toata lumea, iar celelelalte categorii de personal sa incercam o crestere unde sunt diferente foarte mari.De exemplu intre personalul TESA si medici, asistente sau intre brancardieri, farmacisti, biologi, chimisti si personalul medical. Deci se va lucra si la aceste sporuri si mariri salariale si pentru aceste categorii de personal fara de care unitatile medicale nu ar putea sa functioneze", a conchis managerul Spitalului Judetean Timisoara.In Capitala, insa, situatia nu pare sa se rezolve asa de usor ca la Timisoara. Rezidentii de la Spitalul de Urgenta Floreasca spun ca au fost instiintati ca vor primi spor de 12% indiferent de specializare."Noi cui trebuie sa ne adresam? Cine ne reprezinta? E un abuz ce se intampla. Scad salariile cu 1.500 de lei pe sectia de anatomie patologica", e mesajul unuia dintre ei.Din partea conducerii spitalului nimeni nu a vrut sa comenteze in niciun fel situatia.