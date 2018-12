Dancila: Salariile si pensiile nu ingheata, ci cresc. Nu e drept sa ne jucam cu sentimentele oamenilor

Ziare.

Viorica Dancila a precizat ca, in bugetul pe 2019, care va fi aprobat saptamana viitoare de Parlament, vor fi incluse aceste majorari."Vreau sa subliniez ca salariile din sistemul bugetar vor continua sa creasca potrivit Legii salarizarii unitare adoptata de Parlament. Constructia bugetului pentru anul viitor are in vedere cresterea salariului in sistemul public, cat si veniturile pensionarilor, asa cum este stabilit in Legea pensiilor. Cu alte cuvinte, salariile si pensiile nu vor fi inghetate, ci vor creste.Aceasta pentru ca(Sic!) care pot crea incertitudine si nu e corect si drept sa cream ingrijorari, sa ne jucam cu sentimentele pensionarilor, salariatilor si sa ducem in spatiul public informatii eronate. Aceste speculatii sunt nefondate", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a facut public, miercuri, un proiect de ordonanta prin care Guvernul vrea sa inghete salariile bugetarilor anul viitor la nivelul lunii decembrie 2018. Federatia a precizat ca OUG va fi adoptata vineri."Incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizatia bruta de incadrare, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, se mentin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii", se arata in proiectul primit de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si remisDe asemenea, angajatii de la stat nu mai primesc, in 2019, indemnizatie de hrana si de vacanta, scrie in proiectul de ordonanta.In document se mai arata ca munca suplimentara efectuata de personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere sa nu mai fie remunerata, ci doar compensata cu timp liber.Dupa aparitia acestor informatii, politistii s-au declarat ingrijorati si au cerut clarificari din partea Guvernului Mai mult, Federatia Sindicala Nationala a Politistilor si Personalului Contractual ameninta cu proteste anul viitor, chiar in timpul unor evenimente incluse in programul aferent preluarii presedintiei UE de catre Romania."Suntem ingrijorati de asertiunile aparute, ieri, in spatiul public. A fost lansata o asertiune fulminanta, privind inghetarea salariilor bugetarilor in anul 2019, care s-a propagat cu repeziciune in mass-media si pe toate celelalte canale de comunicare, starnind nedumerire si, mai ales, nemultumire in randul bugetarilor.Avand in vedere faptul ca textul pus in circulatie - prezentat drept proiectul unei OUG pentru stabilirea de masuri fiscal-bugetare si prorogarea unor termene care vizeaza personalul platit din fonduri publice si cel platit de la bugetul asigurarilor sociale de stat (pensionarii), de la 1 ianuarie 2019 - nu a fost revendicat, oficial, de Ministerul Muncii sau de Ministerul Finantelor, care au dreptul de a propune reglementari in domeniile de referinta, dar nici nu a fost contracarat ferm pe canalele oficiale de informare publica, asteptam clarificari din partea Guvernului", se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicale Nationale a Politistilor si Personalului Contractual, remis joi