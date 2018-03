De azi cresc si salariile in invatamant, cu 20%: Cine da banii si cat de sigure sunt majorarile

Invatamant preuniversitar

profesor cu studii superioare, gradul I, gradatia 5: salariul de baza creste de la 4.935 de lei in ianuarie pana la 5.922 de lei in martie

debutant: 3.581 de lei in ianuarie/3.680 de lei in martie

invatator/educator cu gradul I (peste 40 de ani vechime): 3.946 de lei in ianuarie/4.736 de lei in martie

debutant: 2.664 de lei in ianuarie/3.197 de lei in martie

Invatamant universitar

profesor universitar (peste 40 de ani vechime): 9.252 de lei in ianuarie/11.103 lei in martie

conferentiar: 6.342 de lei in ianuarie/7.611 lei in martie

Lider FSLI: Sunt muncitori sau gunoieri care au salarii mai mari decat un profesor

Conform calculelor facute pe Portalinvatamant.ro , unele cresteri sunt de peste 1.000 de lei.Iata cateva exemple de mariri aleConform sursei citate, salariul de baza al unuiva creste pana la 12.604 lei, iar pentru unva ajunge la 14.259 lei.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a dat miercuri seara si alte exemple, reamintind ca pentru profesori este "a doua majorare salariala a anului", fiind prevazuta in Legea salarizarii bugetarilor."Ca sa ofer si exemplu, uncare pana ieri a avut un salariu de 3.834 de lei va avea un salariu de la 1 martie de 4.101 lei, deci o crestere de 600 de lei. Uncare in 2016 avea 6.453 de lei, in decembrie ajunsese la 6.921 de lei, in ianuarie la 8.652 de lei, iar de maine va avea 10.383 de lei.Un, care, in 2016 avea un salariu de 3.436 de lei si care a ajuns in decembrie 2017 la 3.779, va avea de maine 4.424 de lei", a precizat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.In ciuda afirmatiilor facute de diversi membri ai Guvernului, majorarea salariala din ianuarie pentru profesori nu s-a ridicat in realitate la 25%, ci doar la, din cauza schimbarilor fiscale, printre care mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat.Contactat joi de, a subliniat ca toate salariile din invatamantul preuniversitar cresc incepand de azi, banii fiind asigurati de Ministerul Educatiei."Coeficientul de majorare este fix, de(cei care predau, secretare, bibliotecare, contabil si asa mai departe). Banii sunt prinsi in Legea Bugetului de stat pentru acest an, la Ministerul Educatiei, care este ordonator de credite incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Ei vor fi virati catre unitatile de invatamant", ne-a declarat liderul FSLI.Intrebat daca profesorii pot sta linistiti pentru ca vor beneficia de aceste cresteri de venituri, Simion Hancescu a raspuns: "Marirea este prinsa in lege si"."Ca sa va dau si niste exemple: de la 1 martie, unva ajunge la aproximativ 1.740 de lei, deci va avea cam 300 de lei in plus. Un profesor cu, ultima treapta acum, conform legii, va ajunge de la 2.050 lei, cat avea la 1 ianuarie, la 2.455 de lei net", a precizat acesta.Liderul FSLI a recunoscut ca exista totusi si anumite probleme legate de salarizarea in invatamantul preuniversitar."Sunt niste probleme in unele judete, unde se depaseste costul standard per elev. Este o mai veche problema a noastra, pentru ca exista scolile mici, unde ai un numar mic de elevi si n-ai ce sa faci, dar culmea este ca avem probleme si la unele scoli mari, unde sunt peste 30 de elevi la clasa in medie, dar sunt si profesori cu gradul I, cu doctorat, cu gradatie de merit.S-au luat niste masuri care nu sunt in regula pe la acele inspectorate, pentru ca, de exemplu, reducerea cu doua ore pentru cei care au gradul I si peste 25 de ani vechime (de la 18 la 16 ore), sunt si asemenea judete. Sau in anumite judete nu se platesc orele de educatie fizica invatatorilor care le fac, conform legii. Nu se platesc concedii medicale celor care ii suplinesc pe cei care sunt in concedii, sunt si astfel de situatii. Deci avem si anumite nemultumiri", a adaugat liderul sindical.O alta problema se refera la, in conditiile in care "pana la 1 iulie 2017 am avut 11 trepte de salarizare si au ramas doar 7", a mai precizat acesta.Insa "doua lucruri deranjeaza sistemul de invatamant", a subliniat Simion Hancescu."In primul rand, faptul ca: pe o scara de la 1 la 12 profesorii au coeficienti intre 1,64 si 2,71.Dar deranjeaza si faptul ca in administratia locala lucrurile au fost tratate altfel in Legea salarizarii si s-a ajuns acum ca si salariati cu studii gimnaziale sau medii sa aiba salarii mai mari chiar decat profesorii. Pentru ca acolo nu exista grila stabilita, in functie de salariul primarului se negociaza salariile cu toti angajatii. Si", a explicat liderul FSLI.Intrebat daca aceste nemultumiri au fost discutate si la Ministerul Muncii, Simion Hancescu a spus ca ele i-au fost, intr-adevar, prezentate ministrului."Acum asteptam.. Legat de grila a spus clar ca nu e nicio modificare anul acesta, dar sa vedem ce se intampla legat de reincadrare, unde mai avem anumite nereguli", a mai spus liderul FSLI.