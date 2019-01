Deputat PNL: Directorilor Caselor de Pensii li se cere sa nu majoreze salariile angajatilor. Ne indreptam spre falimentul statului!

Ziare.

El a intrat in posesia unui document al Casei Nationale de Pensii, prin care li se solicita directorilor caselor judetene sa nu emita deciziile privind majorarea salariilor prevazute pentru anul 2019."Dovada ca ne indreptam spre falimentul statului! Am intrat in posesia unui document al Casei Nationale de Pensii, prin care li se cere directorilor sa nu emita deciziile privind majorarea salariilor prevazute pentru anul 2019.Astazi va arat cat de critica a ajuns situatia din lipsa de responsabilitate si competenta a Guvernului si ca dincolo de sloganul "avem bani pentru plata pensiilor si salariilor" este o prapastie in care Romania poate sa cada", a scris Dan Vilceanu pe Facebook.Totodata, deputatul PNL a declarat pentruca aceasta situatie nu se regaseste doar la casele de pensii, ci si la primarii si consilii judetene. Potrivit lui Dan Vilceanu, in momentul de fata, institutiile functioneaza pe bugetul de anul trecut, iar pana cand bugetul pe 2019 nu va fi aprobat, iar in el vor fi prevazuti bani pentru majorarile salariale, angajatii nu vor primi bani in plus la leafa."Neavand bugetul pe 2019 aprobat, atunci nici Casa de Pensii nu are buget. Si atunci ei aplica acum o a 12-a parte a bugetului pe anul trecut. Pana se aproba bugetul, se merge pe bugetul pe anul trecut. Asta se intampla si la nivel central, si la nivel judetean, primarii, consilii judetene si asa mai departe.Asta se intampla la toti ordonatorii de credite. Ca sa aiba bani sa dea majorarile, trebuie sa fie bugetul aprobat, iar acesti bani sa fie prevazuti. Aplicand a 12-a parte a anului trecut din buget, ei nu au bani pentru majorarea de 25%", a declarat Dan Vilceanu.Deputatul liberal precizeaza ca este ilegal sa nu fie acordate majorarile salariale promise, pentru ca ele sunt cuprinse in ordonanta de urgenta aprobata la finalul anului trecut. Insa, spune Dan Vilceanu, masura s-ar putea aplica retroactiv. In caz contrar, oamenii pot da in judecata statul si cu siguranta vor castiga."Este ilegal, dar nu au ce face, pentru nu au buget. Si atunci ei au o lege in vigoare pe care nu o respecta. Asta ce inseamna: Daca cineva ii va da in judecata acum, va castiga si ii va obliga sa le dea banii. Eu sunt convins ca vor da majorarile probabil retroactiv pentru ca sunt obligati, fiind act normativ in vigoare, pentru ca altfel ii vor da oamenii in judecata si vor castiga", ne-a mai declarat Dan Vilceanu.Insa deputatul PNL crede ca nici dupa aprobarea bugetului pe 2019 nu vor exista bani suficienti pentru plata salariilor si a pensiilor."Pe de alta parte, de unde vor lua banii pentru aceste majorari asta este alta problema. Pentru ca ei tot incearca sa se imprumute si nu reusesc, pentru ca Romania a devenit un client prost.In urma cu cateva luni, cand a fost rectificarea bugetara, ei au facut-o prost. Si eu am dat informatia atunci ca in bugetul de pensii nu sunt bani suficienti pentru plata tuturor pensiilor. Au spus atunci ca nu este adevarat, iar dupa cateva zile au bagat mana in fondul de rezerva. A fost pentru prima data cand s-a intamplat asta", a subliniat deputatul PNL Dan Vilceanu.Amintim ca ne aflam la finalul lunii ianuarie, iar bugetul pe 2019 nu a fost inca adoptat. Nici macar nu a intrat in dezbatere publica.Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca pana seara bugetul de stat va fi publicat, pentru consultare publica Ulterior, marti seara, Teodorovici a declarat ca bugetul e gata miercuri Dupa mai bine de doua ore de discutii cu primarii de municipii despre alocarile bugetare din anul 2019, ministrul Finantelor a afirmat ca s-au facut doua propuneri, dar a refuzat sa le detalieze si a anuntat ca miercuri, in jurul pranzului, va fi prezentata varianta finala.