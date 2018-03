Deputat PSD: Jandarmii vor avea indemnizatie de 10%, pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzela

Ziare.

"S-au marit grilele pe anumite domenii astfel incat sa nu mai iasa in urma maririi cu 25% de la 1 ianuarie din grila si sa piarda la salariu. Am reglat acest lucru, cateva functii de director care erau foarte mari si nu am putut sa le marim. Au fost mariri intre 10 si 15%", a spus Adrian Solomon.Referitor la situatia politistilor, acesta spune ca orele suplimentare vor fi platite cu 75% din solda de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%."Am votat astazi ca orele suplimentare sa fie platite cu 75% din solda lor de baza, in conditiile in care se incadreaza intr-o limita de 3%, sa nu fie un festival de ore suplimentare, ai nu ai treaba, te duci la serviciu (...) Pana acum orele suplimentare se compensau cu timp liber. In momentul de fata, platindu-se, exista posibilitatea sa exagereze cu orele suplimentare", a declarat Solomon.Adrian Solomon a explicat si ca "jandarmii vor avea indemnizatie de 10% pentru interventii, pentru ca stau de dimineata in ploaie si asculta cum sufla unii in vuvuzela".Sindicatul National al Politistilor nu este insa multumit de sumele primite si ameninta cu proteste de amploare, din 15 martie De asemenea, legat de faptul ca membrii comisiei au votat majorari pentru directori din deconcentrate, personalul din Consiliul Concurentei, angajati ai Oficiului pentru prevenirea spalarii banilor, el a spus ca acestia "ieseau din grila de salarizare in urma maririi cu 25% si le-a fost majorat salariul din grila, care va fi atins in 2022, astfel incat sa ramana in lege fara pierderi".Solomon anunta ca a mai fost adoptata in cadrul comisiei o recalculare de reincadrare a tuturor celor care au avut de suferit in urma aplicarii legii de la 1 ianuarie, printre care Institutul Elie Wiesel, care este in subordinea Secretariatului General al Guvernului si care "au ramas undeva in negura vremurilor"."Este o dispozitie in lege pe care am votat-o tot astazi de recalculare de reincadrare a tuturor celor care au avut de suferit in urma aplicarii legii de la 1 ianuarie si ei vor primi banii din urma daca este cazul 100% pentru Elie Wisel. La Elie Wiesel este o situatie pentru ca fiind in subordinea Secretariatului General au ramas undeva in negura vremurilor. Probabil, cei care au urmat dupa infiintarea acestui institut si au mai infiintat Institutul de cercetare a crimelor comunismului nu au mai fost interesati de crimele impotriva evreilor si de Holocaust si i-au uitat (...) Un cercetator de acolo are un salariu de 1.600 de lei", a continuat Solomon."In conditiile in care cercetatori cu acelasi nivel de pregatire au 4.000 de lei si de aceea s-a facut aceasta marire astfel incat si cei de la Elie Wiesel sa beneficieze de aceeasi atentie din partea statului si s-a spus clar ca daca in urma maririi se depaseste nivelul din grila ramane in grila", spune el.