Directiile pentru Protectia Copilului din mai multe judete au ramas fara bani de salarii si cheltuieli pentru facturi

Ziare.

com

In Harghita si Covasna, Consiliile Judetene nu pot suplini integral banii care nu au fost inca acordati de la Guvern prin rectificare bugetara, scrie Digi24 Anul trecut, salariile angajatilor de la Directiile Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) au crescut, iar inflatia a facut ca facturile la utilitati, preturile la materiale sau alimente sa creasca, ceea ce a dus institutiile in imbosibilitatea de a-si acoperi cheltuielile."Daca un educator sa zic ca a avut un salariu de 1.200-1.300 lei, maximum 1.500 de lei pe luna, in momentul de fata are 2.200-2.300 de lei. Deci oricum este o diferenta foarte mare", a declarat Maria Vass, director DGASPC Covasna, pentru Digi24.90% din bani trebuie acoperiti de Guvern, iar Consiliile Judetene trebuie sa asigure restul de 10%. Dupa cresterile salariale, fata de 2016, in 2017 DGASPC Covasna a dat cu 6 milioane de lei mai mult pentru cheltuielile de personal."Va dati seama, la salariu m-ar afecta pentru ca fiecare are cheltuieli, are de platit si daca nu este bugetul corespunzator atunci se simte intr-o familie", spune Ioana Vladarean, educatoare de specialitate la un centru pentru copii neglijati.Situatia este trasa la indigo in Harghita, unde mai multe institutii vor ramane fara fonduri dupa luna octombrie."Daca pe 10 septembrie platim salariile, nu o sa mai ramana bani pentru salariile urmatoare, pentru contributii. Sigur ni se termina si banii pentru bunuri si servicii la centre, in primul rand la centrele noastre pentru adulti, dar dupa aceea urmeaza si centrele pentru copii", a precizat Elekes Zoltan, directorul DGASPC Harghita.Acum, directiile pentru protectia copilului asteapta rectificarea bugetara de la Guvern.