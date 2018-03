Florin Citu: Majorarile salariale nu sunt cele promise. Guvernul a facut o serie de ticalosii

Ziare.

com

"Pentru a face aceste cresteri salariale promise atat de pompos in campania electorala, cresteri salariale care aduc salariul medicilor la nivelul la care ar fi trebuit sa fie in 2022, a fost nevoie de sacrificii foarte mari la buget.In primul rand, au fost taiate anul trecut investitiile la jumatate din ceea ce fusese bugetat. Anul acesta deja sunt mai mici decat ceea ce fusese bugetat anul trecut.S-au taiat banii de la bunuri si servicii, in special si acolo sunt incluse si echipamentele, tot ce trebuie pentru spitale sau pentru dotarea scolilor si asa mai departe.Deci o sa avem oameni care sunt platiti poate mai bine, dar vor fi in aceleasi spitale dotate mai prost (...).", a declarat, la RFI Romania , Florin Citu.Acesta concluzioneaza ca, pana la urma, profesorii si medicii ajung sa-si plateasca singuri cresterile salariale.. Se va duce de la 6.000 la 13.000 brut, este adevarat, dar din 13 mii scadeti aproape 48% si veti vedea care este salariul net. Este o crestere, dar nu este cresterea promisa (...).Creeaza un mediu economic distorsionat total, care nu poate sa mearga inainte fara investitii (...), creeaza probleme foarte mari in economie aceasta crestere salariala, nu a fost foarte bine gandita, a fost facuta doar in scopuri electorale", a mai spus liberalul.Salariile in sistemul public de sanatate si educatie au fost majorate incepand de joi. Astfel, salariul unui medic primar de exemplu va creste de la aproximativ 6.000 de lei brut la 13.000 de lei, iar profesorii vor beneficia de majorari salariale de 20%.In sanatate, doar pentru medici si asistenti salariile cresc direct la nivelul din 2022, in timp ce restul personalului va avea majorari anuale.Citeste mai multe despre problemele cauzate in sanatate de aceste majorari - Cresteri uriase de salarii pentru medici si asistente, incepand de astazi. Are guvernul bani? Si pentru cat timp?