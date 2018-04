FSLI, dupa decizia legata de salarii: Premierul sa isi asume ca face declaratii fara sa se asigure ca le poate pune in practica

Ziare.

com

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant spune ca este cert ca premierul Viorica Dancila "una spune si alta face, fara sa cunoasca situatia reala din invatamant", sindicalistii facand referire la declaratiile acesteia potrivit carora salariile bugetarilor vor fi platite in aceasta saptamana, inainte de Paste."Din pacate, angajatii din invatamant, care sunt cea mai mare categorie socio-profesionala din sistemul bugetar, nu vor primi in avans salariile aferente lunii martie, in aceasta saptamana. In aceste conditii, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita Executivului sa aplice toate masurile de care dispune pentru a rezolva problema aparuta in cazul angajatilor din sistemul de invatamant, astfel incat acestia sa nu fie discriminati in comparatie cu alte categorii bugetare", afirma FSLI.Presedintele FSLI, Simion Hancescu, spune ca este "o lovitura puternica" data cadrelor didactice care, in baza celor promise de catre premierul Viorica Dancila, asteptau sa primeasca salariile in avans, inaintea sarbatorilor."Oamenii asteapta acesti bani, mai ales ca nu vorbim despre o categorie profesionala cu salarii foarte mari. Din contra, iar fiecare trebuie sa aiba posibilitatea sa puna cate ceva pe masa de Paste. Guvernul trebuie sa inteleaga faptul ca a creat asteptari in randul oamenilor. Pentru neplata salariilor in avans, asa cum s-a spus, colegii nostri nu pot sa primeasca drept scuza modificarile necesare care au fost realizate in EDUSAL, in ultima perioada. Executivul trebuie sa se implice serios pentru a gasi o solutie", a declarat presedintele FSLI.Pentru angajatii din educatie plata salariilor se face in mod normal in ziua de 14 a lunii.Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie."Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte greu sa tiparim fluturasii de pensie", a anuntat premierul.Doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste, potrivit ordinului semnat de ministrul Finantelor si publicat in Monitorul Oficial, printre acestia neregasindu-se angajatii din invatamant sau cei ai Ministerului Afacerilor Interne. Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru plata salariilor inaintea sarbatorilor, precizand ca lista publicata deja nu mai poate fi modificata.Citeste si Nici angajatii MAI si MApN nu primesc salariile inainte de Paste