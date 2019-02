La nivel mondial, femeile au doar 75% din drepturile barbatilor

Ziare.

"Daca femeile ar dispune de sanse egale (cu ale barbatilor) care sa le permita sa-si atinga intregul potential, lumea ar fi nu numai mai justa, dar si mai prospera", a comentat presedintele interimar al Bancii Mondiale, Kristalina Gheorghieva, intr-un comunicat, preluat de AFP.Desi multe tari pun in aplicare reforme in directia buna, "2,7 miliarde de femei nu au in continuare aceleasi posibilitati de alegere ca barbatii in ce priveste locurile de munca", subliniaza Kristalina Gheorghieva.Indicele care masoara egalitatea intre sexe face parte dintr-un studiu intitulat "Femeile, afacerile si legea 2019: un deceniu de reforme", elaborat pe baza datelor culese timp de un deceniu in cele 187 de state care inregistreaza cei opt indicatori retinuti pentru masurarea egalitatii de drepturi intre barbati si femei.Raportul constata progrese notabile, media la nivel mondial ajungand in acest interval de la 70 la 75 pe o scala de 100, dupa ce 131 de tari au fost de acord sa intreprinda 274 de reforme, prin adoptarea unor legi sau reglementari care sa permita o mai buna integrare a femeilor.Potrivit Bancii Mondiale, 35 de tari, printre care Bolivia sau Maldive, au adoptat reglementari impotriva hartuirii sexuale la locul de munca, inca 2 miliarde de femei fiind astfel protejate prin lege.In total, 22 de tari au pus capat restrictiilor care le ingradeau femeilor accesul in anumite sectoare ale economiei.Sase tari - Belgia, Danemarca, Franta, Letonia, Luxemburg si Suedia - au obtinut scorul perfect, 100, "ceea ce inseamna ca barbatii si femeile au drepturi egale in domeniile masurate".In urma cu un deceniu, nicio economie nu se putea lauda cu un asemenea rezultat, observa Banca Mondiala.Tabloul este, insa, umbrit de faptul ca prea multe femei sunt in continuare confruntate cu legi sau reglementari discriminatorii la toate nivelurile vietii lor profesionale. In 56 de tari nu s-a schimbat practic nimic in zece ani.Pe regiuni, cele mai importante progrese au fost consemnate in Asia de Sud, chiar daca indicele ramane la un nivel scazut (58,36 comparativ cu 50 in urma cu zece ani); urmeaza zona Asiei de Sud-Est si Pacificului (70,73 fata de 64,80).America Latina si Caraibele inregistreaza al doilea cel mai ridicat nivel dintre tarile emergente si in curs de dezvoltare (79,09).La polul opus, regiunea Orientului Mijlociu si Africii de Nord afiseaza cel mai slab nivel in materie de egalitate intre barbati si femei (47,37) . Cu toate acestea, Banca Mondiala remarca unele schimbari incurajatoare, precum introducerea unor legi impotriva violentei domestice, mai ales in Algeria si Liban.