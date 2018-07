Lege unitara doar de ochii lumii: Cum le-a inchis PSD gura functionarilor publici, dupa ce marea revolutie fiscala le-a taiat salariile

Sporurile au venit sa rectifice pierderile salariale, pentru ca noi am pierdut la salarii cu Legea Salarizarii

Cum se acorda sporurile, de ce si cine decide vatamarile?

Ministerul Sanatatii nu spune daca are spor de calculator si a uitat, din nou, de biologi, chimisti si biochimisti

Ziare.

com

Este vorba nu mai putin de 15% din salariul de baza spor direct si alti 15% pentru activitatea la calculator, dupa cum a anuntat chiar purtatorul de cuvant al institutiei in cauza . Si tot el a transmis aproape surprins de valva ca nu e o situatie singulara la Bacau, ci intalnita la toate casele judetene, cea nationala, precum si alte institutii publice unde exista calculatoare.Verificand am observat ca asa este. Sporurile ajung undeva la 2.000 - 2.200 de lei, in cazul directorilor, si scad odata cu incadrarea si orele lucrate la aproape 500 de lei cat castiga, ironic, un secretar-dactilograf la Casa de Sanatate Neamt. Pe langa sumele foarte mari, socanta este si explicatia pentru aceste sporuri, data de oficialul de la Bacau. Detasat, acesta spune ca sporurile nu sunt justificate neaparat de conditiile vatamatoare generate de tehnica, ci mai degraba de conditiile vatamatoare generate de marea revolutie fiscala a PSD."Nu suntem singurii angajati care avem aceste sporuri. Toti cei care lucreaza, de exemplu, la calculator au acest spor.", sustine Dan Stoica, purtatorul de cuvant al CJAS Bacau, citat de Ziarul de Bacau.Pornind de la aceasta declaratie si de la premisa ca, totusi, nu se poate ca niste sporuri uriase sa fie acordate pe niste motive inexistente, din banii contribuabililor, am vrut sa vedem care sunt criteriile pentru care se acorda aceste sporuri, ce inseamna conditii vatamatoare, cine le stabileste si verifica.Atat Casa Nationala de Sanatate, cat si Ministerul Sanatatii, ne-au indrumat catre HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca, precum si a conditiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "Administratie" din administratia publica centrala.Aceasta este o hotarare emisa in 20.12.2017 si care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018. Practic, in acelasi timp cu trecerea contributiilor de la angajator in sarcina angajatilor. Prin acest transfer, veniturile brute ale multor bugetari au depasit plafonul stabilit de Legea Salarizarii, astfel ca, practic, acestia au pierdut si din venitul net. Asadar, hotararea este data cu dedicatie pentru ca functionarii aflati in aceasta situatie sa nu protesteze. Iar Legea salarizarii se dovedeste a fi orice altceva numai unitara nu.Cat despre factorii vatamatori, Ministerul Sanatatii ne-a raspuns ca "se stabilesc in baza buletinelor de determinare eliberate in conditiile legii sau a buletinelor de expertizare eliberate in conditiile legii, de catre directiile de sanatate publica sau Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii 'Alexandra Darabont' Bucuresti". Dupa aceste expertize, cel care decide acordarea sporului este, pentru fiecare in parte, institutia la care e angajat.Un raspuns ne-a dat si CNAS. "Este hotararea de guvern nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru stabilirea sporurilor in administratie si sporul asta s-a dat luandu-se in considerare 4 categorii de noxe: campul electromagnetic, pulberi si microorganisme, ozon si suprasolicitare nervaoasa", ne-a declarat Augustus Costache, purtatorul de cuvant al CNAS, indicand ca autoritate care expertizeaza Directiile de Sanatate Publica.Am sunat insa la Directia de Sanatate Publica Brasov, de unde ni s-a spus ca in niciun caz institutia nu face astfel de expertize. Si, dupa cum se poate vedea aici, toti angajatii au sporul de 15% conditii vatamatoare "Cred ca ati gresit institutia, sunati la Casa de Sanatate. Nu cred, inspectie de la noi nu merge pe asa ceva. In niciun caz de la noi", ni s-a raspuns, cu mentiunea ca, in cazul in care legislatia permite asa ceva, angajatorul acorda si stabileste sporul.Revenind la Ministerul Sanatatii, in solicitare am cerut si informatii despre eventualele conditii vatamatoare la care sunt expusi angajatii institutiei. Intrebarea a fost ignorata, insa din cum e formulata legea, putem presupune ca mai peste tot e vatamator, daca lucrezi in institutii bugetare.In schimb, ni s-a raspuns la cea in care faceam comparatia cu personalul de laborator ce lucreaza in conditii periculoase, cu risc de contaminare cu HIV, TBC, hepatite etc. si nu primeste astfel de sporuri ca cei care stau in preajma calculatoarelor."Medicii si asistentii medicali din unitatile sanitare, incepand cu data de 1 martie 2018, au beneficiat de salariile de baza stabilite la nivelul anului 2022. Pentru aceste categorii de personal, cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza din luna respectiva.Pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar care lucreaza in unitati de pneumoftiziologie, in laboratoarele care deservesc sectiile si compartimentele cu paturi de TBC, precum si din laboratoarele care deservesc paturile in care sunt ingrijiti bolnavi de HIV/SIDA, se acorda un spor de la 55% pana la 85% din salariul de baza avut", ne-a raspuns Ministerul, uitand parca de tot scandalul de dupa aplicarea Legii Salarizarii si a Regulamentului de sporuri ce aproape a blocat intreg sistemul prin greva generala.Institutia ne ofera din nou exemplul medicului primar, gradatia 5, care isi desfasoara activitatea intr-un asemenea laborator, dintr-o unitate clinica si beneficiaza de limita minima a sporului de 55%, cuantumul sporului este de 8.562 lei, si al asistentui medical principal, cu studii superioare, la gradatia 5, care isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca, cuantumul sporului este de 2.977 lei.Si in acest raspuns, ca si la Legea Salarizarii si carpelile ce i-au urmat, au fost uitati biologi, chimistii si bio-chimistii.L-am contactat pe cercetatorul Relu Cocos, doctor biolog la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila". Pus in fata acestor informatii, el s-a declarat revoltat, spunand ca nici pana acum situatia lor nu a fost rezolvata.El spune ca de la Ministerul Sanatatii li s-a recunoscut ca e o problema, dar ca li s-a spus ca daca lor le vor creste veniturile, vor trebui sa le creasca si altora, si nu se poate. Cocos spune ca o solutie ar putea veni de la Ministerul Muncii, insa acolo toate usile sunt inchise si nimeni nu a raspuns solicitarilor de discutii. Astfel, in toamna urmeaza sa avem noi proteste in sanatate. Ale categoriilor cu adevarat vatamate.