Marinarii de pe o nava retinuta in Portul Midia si-au primit salariile dupa sase luni si au fost repatriati

Potrivit reprezentantilor Sindicatului Liber al Navigatorilor si ai Federatiei Internationale a Navigatorilor, nava Beccaria (foto) sub pavilion Panama a acostat in portul Midia pe 11 februarie, cu 13 navigatori la bord, dintre care 11 ucrainieni, un rus si un croat, echipajul fiind neplatit din luna septembrie 2018.Port State Control a retinut nava la cererea inspectorului ITF care a fost imputernicit de catre echipaj sa reprezinte interesele navigatorilor fata de armator si autoritati. Armatorii au declarat ca sunt in imposibilitate de a plati salariile navigatorilor.Astfel, nava a fost vanduta si din pretul incasat armatorul a platit intreg echipajul la zi, fiind recuperati 157.000 de dolari. Marinarii si-au vazut astfel salariile achitate dupa sase luni, fiind apoi repatriati.Sindicatul Liber al Navigatorilor reaminteste ca intarzierea platii salariilor echipajului peste doua luni poate duce la retinerea navei de catre Port State Control.