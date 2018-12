Ministrul Muncii explica de ce angajatii cu vechime nu beneficiaza de majorarea salariului minim la 2.350 lei

Ziare.

El a precizat ca au existat discutii cu patronatele si sindicatele in cadrul Consiliului Economic si Social si s-a ajuns la concluzia ca masura ar afecta mediul de afaceri."Dupa cum bine stiti, aceste masuri se iau in discutie si cu patronatele si cu sindicatele. De la 1 ianuarie, vor beneficia de 2.080 de lei cei cu studii medii, iar pentru cei cu studii superioare care au un an vechime in studii superioare salariul minim va creste la 2.350 lei.Nu am dat un pas inapoi, atunci cand iei o masura discuti cu ambele parti, iar patronatele au spus ca aceasta masura e posibil pe termen scurt sa afecteze exercitiul financiar, iar atunci am ajuns la aceasta concluzie", a declarat Marius Budai.Ministrul a subliniat ca, desi masura de a se majora salariul minim la 2.350 de lei pentru angajatii cu vechime in munca de 15 ani a fost facuta de sindicate, nici ele nu au mai votat-o."In programul de guvernare am spus foarte clar ca vor fi aceste trepte pentru cei cu studii medii si superioare. Am discutat aceasta abordare la solicitarea sindicatelor si s-a ajuns la solutia aprobata astazi in guvern. Ieri, la CES, nu a fost niciun vot impotriva", a mai spus ministrul.Intrebat care va fi impactul bugetar dupa majorarea salariului mini, Budai a spus ca nu detine cifrele exacte si nu poate face aproximari."Nu am datele in fata si nu pot sa fac aproximari. Impactul bugetar va fi calculat doar cu plus pentru bugetul de stat, pentru ca noi vom colecta. Masura a fost luata doar in discutie si cu sindicatele si cu patronatele, se stia masura de cateva luni", a raspuns Budai.Guvernul a adoptat in sedinta de vineri proiectul de hotarare pentru stabilirea salariului minim brut pe tara incepand cu 2019. Insa dupa ce a promis ca atat angajatii cu peste 15 ani vechime, cat si cei cu studii superioare primesc de la 1 ianuarie un salariu minim brut de 2.350 de lei, acum Executivul s-a razgandit. De aceasta majorare beneficiaza doar cea de-a doua categorie. Pentru cei cu vechime de peste 15 ani salariul minim brut va fi de 2.080 lei.Premierul Viorica Dancila a declarat ca majorarea intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019."Discutam azi hotararea prin care majoram salariul minim brut la 2.080 lei, respectiv 2.350 lei pentru angajatii cu studii superioare cu vechime in munca de cel putin un an. Aceasta decizie va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2019.Adoptam acest act avand in vedere adoptarea ordonantei de urgenta care prevede acordarea unui salariu minim diferentiat. Asadar, ne indeplinim angajamentul din programul de guvernare", a declarat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.