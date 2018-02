Ministrul Muncii: Mai putin de jumatate din contractele de munca din mediul privat au fost modificate in Revisal

Ziare.

Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate pentru Guvern si trebuie adoptata cat mai repede."In momentul in care coalitia va da OK-ul pe legea pensiilor, noi o vom prezenta public, pana atunci, nu voi da niciun fel de date din lege, dar este o prioritate in actul de guvernare si trebuie sa o adoptam cat mai repede", a spus ministrul Muncii duminica seara.Aceasta a asigurat ca o noua crestere a punctului de pensie in luna iulie este deja aprobata.Tot duminica seara, liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus ca Lia Olguta Vasilescu are "obligatia fundamentala" de a da explicatii si a raspunde la toate intrebarile care apar in spatiul public, in special legat de legea salarizarii."Este foarte important din partea Guvernului sa prezinte in fiecare zi informatii prin toate mijloacele, sa iasa ministrul Muncii, sa intre prin telefon, sa faca conferinte de presa, sa explice, sa arate, sa scrie, sa deseneze, sa prezinte exemple, sa aiba raspunsuri la toate intrebarile aparute in spatiul public. Este o obligatie fundamentala a ministrului Muncii in aceasta perioada si sunt convins ca va face este lucru", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV.Dragnea a mai spus ca Parlamentul ar putea modifica legea salarizarii, daca Guvernul va cere "fundamentat"."Daca Guvernul va trimite la Parlament, va cere fundamentat una sau mai multe modificari (la legea salarizarii - n.red.), sigur ne vom uita cu atentie, nu este nimic imposibil", a spus liderul PSD.Reactia vine in contextul in care Lia Olguta Vasilescu a declarat, saptamana trecuta, ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10% si 40%