Ministrul Muncii pune sub semnul intrebarii cifrele de la INS. Crede ca statisticile ar trebui sa contina si "notite" explicative

"Sunt foarte multe cifre la INS care nu bat cu ceea ce avem noi in minister. Ei lucreaza dupa metoda Eurostat, prin sondaj, noi lucram cu cifre foarte exacte. De exemplu, azi somajul este sub 4%, este 3,91%. INS spune ca este peste 4%. Am vazut si luni in care il dadea la 5,1%. INS calculeaza dupa metoda sondajului, noi calculam dupa cifrele exacte", a explicat Olguta Vasilescu.Aceasta a precizat insa ca cifrele publicate miercuri de INS referitoare la salariile din februarie sunt corecte, doar ca ar fi trebuit sa existe si o nota care sa explice motivul scaderii castigului salarial in sistemul sanitar."Am avut o discutie azi cu angajatii mei din minister, care au contactat INS. In primul rand ca noi avem foarte multe date care nu bat niciodata cu cele ale INS. Aici nu este cazul. Aici explicatia este foarte logica. In ianuarie s-au facut angajari in sistemul de sanatate de circa 4.000 persoane. Sunt debutantii, cu salarii mici fata de ce e in plata. Colegii mei din minister au vorbit cu INS ca sa explice, sa dea cauzele. Nu stiu de ce n-a facut-o INS, pentru ca ar fi trebuit sa dea o notita.Daca tot da de la luna la luna sa si explice toate aceste lucruri. Ei ne spun asa: mai putine garzi si ore lucrate in zilele de sarbatoare , in zilele lucratoare si zilele nelucratoare in luna februarie; mai multe garzi in ianuarie; angajari de personal cu salarii mai mici care influenteaza nivelul castigului salarial mediu: angajari de personal cu norme partiale; sumele brute mai mici cauzate de numarul mai mic de ore lucrate de salariati in zilele de sarbatori legale: pentru diviziunea 88 platile nu se fac cu regularitate lunar putand exista luni in care platile se fac cumulat si pentru lunile restante. Este explicatia pe care ne-o da INS", a precizat ministrul Muncii.INS a anuntat miercuri ca in februarie castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.487 de lei, in crestere usoara fata de luna precedenta, cu 3 lei sau 0,1%. Castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.128 lei.Comparativ cu luna februarie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 11,2%. Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 106,2%.In sectorul bugetar s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+1,1%) si in administratie publica (+0,6%). Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala (-2,1%) comparativ cu luna precedenta.