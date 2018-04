Nici angajatii MAI si MApN nu primesc salariile inainte de Paste

Ziare.

Ministerul de Interne precizeaza ca s-a luat aceasta decizie pentru evitarea unei perioade mult prea mari intre zilele de plata a salariilor angajatilor."Intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aproximativ 960 de lei pentru politisti si militari si 750 de lei pentru personal contractual, la care se adauga si cota pe aceasta luna din norma de echipament - circa 240 de lei.In urma consultarii unitatilor a rezultat ca aceasta abordare de plata partiala a drepturilor salariale anterior sarbatorilor de Paste va asigura atat acoperirea unor nevoi de moment ale angajatilor, dar si evitarea unei perioade mult prea mari intre zilele de plata a salariilor angajatilor (intr-o astfel de situatie ar fi fost vorba de 39 de zile) ", a transmis Ministerul Afacerilor Interne.In MAI plata salariilor se face in mod normal in ziua de 14 a lunii.De asemenea, Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca virat astazi, in avans fata de data obisnuita, catre toti angajatii MApN, sumele aferente valorii financiare a normei de hrana corespunzatoare lunii aprilie, transferurile in conturile personale ale angajatilor urmand sa fie facute de banci pana joi.Valoarea normei de hrana este calculata, dupa normativele in vigoare, in cuantum de 960 lei pentru personalul militar, respectiv 810 lei pentru salariatii civili.Sumele aferente drepturilor salariale ale lunii martie se vor vira in data de 13 a lunii curente, mai spune MApN. Nici profesorii nu isi primesc banii inainte de Paste . Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat miercuri ca doar o parte dintre bugetari vor primi salariile inainte de Paste.Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca "multi nu si-au manifestat interesul" pentru plata salariilor inaintea sarbatorilor, precizand ca lista publicata deja nu mai poate fi modificata.Premierul Viorica Dancila afirmase, marti, la Parlament, ca doar bugetarii isi vor primi banii inainte de Paste, nu si pensionarii "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste", a declarat premierul Viorica Dancila.In ceea ce priveste pensiile, premierul a spus ca daca acestea ar fi virate in aceasta saptamana, ar fi o perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.