O angajata a Primariei din Timisoara a fost luata cu salvarea dupa ce a aflat ca o sa-i scada salariul la 5.000 de lei

Ce spune functionara

Ziare.

com

Gizela Friedmann, angajata in cadrul Directiei de Urbanism, a fost propusa pentru reducerea salariului de baza la 5.000 de lei, dupa ce a obtinut calificativul "bine" in cadrul evaluarii activitatii din 2017. Femeia a depus contestatie, asa ca a fost supusa unei reevaluari, insa a obtinut acelasi rezultat.Potrivit unor surse din Primaria Timisoara, citate de Adevarul , femeia a suferit un atac din panica din aceasta cauza, asa ca a chemat ambulanta.Totul a pornit de la primarul Nicolae Robu, care a propus reduceri salariale pentru 13 angajati care nu au obtinut calificative satisfacatoare, printre care si functionara amintita.Sotul femeii spune ca ea nu are nicio vina, atacul fiind cauzat de presiuni venite din partea superiorilor."Sotia mea a facut un atac de panica, dupa ce a intrat in comisia de evaluare. Era pe lista celor 13 care urmau sa fie sanctionati, desi ea nu are nicio vina. De aceea, i s-a facut rau, pentru ca nu a vrut sa semneze niste acte de risc. Atacul de panica l-a avut din cauza presiunilor venite de la sefa de personal, arhitectul-sef si directorul de la urbanism. Mai multe nu pot sa va spun acum", a declarat barbatul pentru renasterea.ro Gizela Friedmann a contestat rezultatul initial, acuzand presiuni pentru insusirea calificativului."In momentul in care ne-am permis sa punem intrebari in ceea ce priveste modalitatea de evaluare si calificativul obtinut, am fost umilita, certata si obligata sa preiau cu semnatura Raportul de evaluare. Mi s-a spus atat mie, cat si colegelor mele care au primit acelasi calificativ ca si mine ca toti consilierii (15) de la Serviciul Certificari si Autorizari suntem de nota 1,2,3, ca toti trebuia sa avem calificative de suficient si insuficient, ca dansul (directorul executiv) ne-a dat foarte bine, dar domnul primar l-a amenintat ca daca nu ne diminueaza calificativele primeste dansul calificativul diminuat", a spus femeia, care este colega de partid cu primarul Nicolae Robu, in PNL.La randul sau, primarul sustine ca functionara "vorbeste prostii" si ca le-a cerut tuturor sefilor sa faca evaluarile cu responsabilitate."Le-am spus tuturor sefilor sa faca evaluarea cu responsabilitate, pentru ca si in evaluarea lor intra toata prestatia, inclusiv seriozitatea cu care isi evalueaza subalternii. Regula de principiu, sanatoasa, corecta in orice institutie. E uimitor cata agitatie fac acesti oameni cand stiu foarte bine ca prestatia lor nu se ridica la nivelul prestatiei colegilor lor", a declarat Nicolae Robu.Primaria Timisoara a refuzat sa spuna ce salariu are in acest moment femeia.