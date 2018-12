Persoanele cu dizabilitati din Brasov risca sa nu-si primeasca indemnizatiile: "De la Guvern ni s-a spus ca nu sunt bani"

Ziare.

Edilul a facut apel la Guvern, la Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor, dar si catre prefectul Brasovului, Marian Rasaliu, pentru alocarea sumei de 1,3 milioane de lei necesara pentru plata acestor obligatii., ca sa nu inteleaga cineva ca am ceva cu actualul Guvern. Nu numai noua, autoritatilor locale, dar in primul rand persoanelor aflate in aceasta situatie, persoanelor cu handicap, familiilor acestora, le creeaza probleme. Suntem in situatia in care Guvernul nu ne-a alocat toata suma necesara asa cum prevede legea, cu destinatia de plata pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora.Noi am instiintat institutiile statului inca din luna noiembrie pentru sumele care trebuie trimise. In 15 decembrie este ziua de plata a salariilor si indemnizatiilor pentru aceste persoane si, din datele pe care le avem la aceasta ora, dupa ce am luat legatura cu persoane de la diverse paliere din Ministerul de Finante,Asa ca solicit Institutiei Prefectului, ca reprezentant al Guvernului in teritoriu, Finantelor Publice Brasov, parlamentarilor de Brasov, sa faca demersurile catre Guvern pentru rezolvarea acestei probleme extrem de serioase pentru aceasta categorie de persoane, acum in prag de sarbatori", a afirmat Scripcaru.Sursa citata a adaugat ca si asa municipiul Brasov a fost vaduvit de suma de 75 de milioane de lei, cand a fost aprobat bugetul de stat pentru anul 2018, cu promisiunea ca acesti bani vor fi returnati municipalitatii pana in luna decembrie, lucru care nu s-a intamplat.Situatia cu care se confrunta municipiul resedinta in cazul platii salariilor si a indemnizatiilor persoanelor cu dizabilitati si a insotitorilor acestora este una"Daca aceasta suma de 1,3 milioane de lei nu ajunge pana in 15 decembrie cand trebuie sa facem plati cu Trezoreria, intram intr-un blocaj pe final de an cand va fi greu din punct de vedere procedural sa facem acest lucru. Facem o analiza cu structura de buget proprie sa vedem daca putem lua din alta parte, dar acum nu stiu sa va spun daca vom reusi.", a punctat Scripcaru.La nivelul municipiului Brasov sunt 1.592 de persoane cu dizabilitati si insotitori ai acestora care beneficiaza de salarii si indemnizatii din fonduri de la Guvern. Suma totala alocata municipiului Brasov pentru anul 2018 este de 27,3 milioane de lei, fiind alocati pana acum 26 de milioane de lei.