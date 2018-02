Platforma lui Ciolos: Experimentul PSD, o combinatie fatala a 6 factori. Ce solutii sunt la problema salariilor

Solutiile lui Ciolos la problema salariilor

Demisii, nu vinovati imaginari in state paralele

"PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, astfel incat efectul pe buget sa fie aproape zero. Legea Salarizarii si Codul fiscal au devenit indisolubil legate: cresterea salariala cu 25% a salariului brut din Legea Salarizarii a fost anihilata prin cresterea contributiilor la 35% din salariul brut, prin Codul Fiscal. (...) Salariul brut a crescut, dar contributiile au crescut in acelasi ritm, astfel incat salariul net (...) a crescut cu maxim 2%.Platforma Romania 100 a atras atentia asupra acestor riscuri inca din august 2017. (...) Degringolada creata este rezultatul unei combinatii fatale a sase factori care definesc modul in care guvernele PSD - ALDE au lucrat pe acest subiect: iresponsabilitate, nepricepere, nepasare, lipsa de transparenta, aroganta si minciuna. Pentru toate acestea, Platforma Romania 100 solicita demisia imediata a ministrului Muncii si Justitiei Sociale, doamna Lia Olguta Vasilescu", se arata intr-un comunicat remis de Platforma Romania 100.Potrivit sursei citate, guvernarea PSD - ALDE a dat dovada de "iresponsabilitate", intrucat "banii nu raman in buzunarele oamenilor, ci sunt pierduti prin cresterea preturilor/ inflatie si a ratei dobanzii, afectand in primul rand categoriile cel mai dezavantajate din societate".Ca solutie, Platforma Romania 100 considera ca salariile din sectorul public trebuie sa creasca gradual, "pentru a asigura mentinerea/atragerea de resurse umane competente in domenii cheie cum ar fi educatie, sanatate, administratie publica, aparare etc.""Cresterile salariale trebuie sa fie dublate de reforme structurale menite sa creasca performanta acestor sectoare si sa fie in linie cu evolutia pietei fortei de munca. Prin modul de abordare a politicii salariale, Guvernul trebuie sa transforme cheltuiala salariala in investitie in capitalul uman.Este esential sa avem cumpatare si gradualitate in cresterea cheltuielilor salariale, pentru a permite o evolutie fireasca a investitiilor, care sa ofere economiei sanatatea necesara sustinerii durabile a finantelor publice", se precizeaza in comunicat.Totodata, Platforma 100 considera ca actuala coalitie de guvernare a dat dovada de "nepricepere", pentru ca "implementarea Legii 153/2017 nu tine cont de principiile sistemului de salarizare conform bunelor practici in domeniu si de angajamentele Romaniei la nivel international (Organizatia Internationala a Muncii), Romania cazand astfel in randul tarilor cu cel mai haotic sistem de salarizare la nivelul UE".Principiile de baza propuse de Platforma Romania 100 pentru orice modificare a legislatiei salarizarii vizeaza "pastrarea caracterului unitar al salarizarii in sectorul public, reforma administratiei publice prin incurajarea meritocratiei si performantei, investitia in talent pentru a fi atras/pastrat in sfera publica, corelarea salarizarii publice cu realitatile pietei muncii".Totodata, reprezentantii Platformei 100 sustin ca guvernarea PSD-ALDE a dat dovada de "nepasare", deoarece "desconsidera oamenii cei mai vulnerabili, cum ar fi persoanele cu dizabilitati, ale caror salarii scad ca urmare a masurilor adoptate", si persoanele cu contracte de munca cu timp partial."Romania 100 crede cu tarie in folosirea tehnologiei informatiei in administratia publica, in generarea de baze mari de date care sa permita simulari corecte si transparente. (Re) construirea unui registru public unic de salarizare este o prioritate, care ar asigura atat premise pentru calitatea cadrului legal, dar si o cheie de testare a aplicarii corecte a respectivului cadru legal", se precizeaza in comunicat.Platforma Romania 100 considera, de asemenea, ca ministrul Muncii este direct responsabil pentru efectele negative ale Legii Salarizarii, precum si modificarilor fiscale care "au amplificat si mai mult incoerenta acestei legi si trebuie sa dea explicatii pentru scaparile grosolane cauzate"."In cazul de fata, ministrul Muncii trebuie sa demisioneze. Intreaga coalitie de guvernare, in frunte cu presedintele PSD, Liviu Dragnea , pentru ca acesta este cel care si-a asumat public promisiunea cresterii tuturor salariilor, trebuie sa isi asume haosul creat, sa ceara public scuze si sa puna fara intarziere mana sa isi remedieze propriile greseli, in loc sa caute vinovati imaginari si state paralele", se mentioneaza in comunicat.Platforma Romania 100 spune ca "promisiunea de crestere salariala care 'se va simti in buzunarele oamenilor' a fost trecuta in clar in programul de guvernare, fiind un reper major al campaniei electorale a PSD"."Dezinformarea si manipularea sunt evidente. (...) Participarea la alegeri in cunostinta de cauza si cu 'memoria la purtator' a celor promise in campanie si realizate in practica este cheia de bolta a oricarei democratii puternice, dupa cum protestele de strada sunt principala forma de manifestare impotriva minciunilor si derapajelor celor de la putere si reticenti la dialog", mai arata sursa citata.