PNL: Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii

"Minciuna PSD a ajuns la bilant, astazi apar scaderile de salarii! Insa nu e suficient ca noi sa realizam mega teapa data de PSD romanilor, ci toti ceilalti trebuie sa vada ticalosia acestui partid si a complicilor sai", scriu reprezentantii PNL, luni, pe Facebook Ei reamintesc declaratiile de anul trecut ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit carora transferul contributiilor va duce la cresterea salariilor in mediul privat cu 17%, toti bugetarii vor primi o majorare de 25%, salariile nu vor scadea , in urma Legii salarizarii si scad taxele, respectiv impozitul si contributiile sociale.Liberalii spun ca nu doar ca nu s-a intamplat asa, dar unii angajatori au fost obligati la taieri de salarii in urma artificiilor fiscale ale PSD-ALDE, majorarea cu 25% a fost doar pe hartie, nu si in buzunar, si oricum nu a fost aplicata pentru toti, fiind omise intregi categorii profesionale."Absolut totul a fost un artificiu de contabilitate fiscala prin care au fost jefuite salbatic comunitatile locale de banii necesari pentru dezvoltarea lor. Au fost lovite, in special, acele comunitati cu mai multi angajati aflati in sectorul privat", spune PNL.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a admis ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei , dar a sustinut ca in aceasta situatie sunt foarte putini bugetari, fiind necesara aceasta diminuare pentru a corecta dezechilibre, in conditiile in care erau situatii in care directorul unei institutii din subordinea unui minister avea salariul de 13.000 de lei, iar directorul unei alte institutii avea un salariu de 2.700 de lei.Ministrul Muncii a sustinut, insa, ca in cazul a 60% dintre bugetari salariile vor creste, iar majorarea va fi etapizata, pana in anul 2022.De asemenea, Ministerul Muncii a transmis, vineri, un comunicat in care face precizari cu privire la efectele legii privind salarizarea bugetarilor, sustinand ca scopul acesteia a fost echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece existau disfunctionalitati majore, in sensul ca pentru aceleasi functii si atributii functionarii din institutiile statului aveau salarii diferite.Institutia mai spune ca in anul 2022 tot sistemul de salarizare va fi "complet echilibrat", iar faptul ca de la 1 ianuarie salariile foarte mari vor scadea a fost cunoscut inca din momentul dezbaterii legii in Parlament.Printre categoriile profesionale care au reclamat diminuarea salariilor din 1 ianuarie se afla si grefierii, carora Ministerul Muncii le transmite ca este "deschis oricarei discutii", cu atat mai mult cu cat "doar grefierii care se regasesc in structura anumitor Curti de Apel au anuntat proteste din cauza scaderilor salariale ".