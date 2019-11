Premierul Orban anunta ca salariul minim ar putea creste cu 7,2%

Dancila a vrut sa aprobe in graba, inainte sa fie demis, cresterea salariului minim

Ziare.

com

"In cursul acestei saptamani, definitivam propunerile pentru formula de calcul a salariului minim. Daca stabilim ca formula de calcul pentru salariul minim va fi determinata de rata inflatiei, indicele de crestere a preturilor de consum si indicele de crestere a productivitatii, salariul minim pe economie ar putea creste cu 7,2%", a declarat Ludovic Orban.Mai exact, salariul minim brut va creste cu 149,7 lei, de la 2.080 de lei in prezent la 2.230 de lei.Salariul minim net va creste cu 83 de lei, de la 1.263 de lei, cat este in prezent la 1.346 lei.Saptamana trecuta, premierul Ludovic Orban declara ca vrea un studiu foarte serios in ceea ce priveste majorarea salariului minim."Vrem ca la baza deciziei privind cresterea salariului minim - pentru ca va fi o crestere - sa stea un studiu foarte serios, o analiza de impact. Am convenit ca un grup de specialisti din ministerele Muncii si Finantelor sa pregateasca un astfel de studiu.Ne intereseaza mai multi parametri: indicatorii economici care stau la baza cresterii, evaluarea impactului, efectele pe care le inregistreaza asupra mediului privat, starea companiilor din domeniu unde un mare numar de angajati lucreaza pe salariu minim, sa vedem ce profitabilitate au, impactul acestei cresteri asupra companiei.Am cerut si o analiza privind impactul bugetar", a declarat prim-ministrul.Orban a adaugat ca, dupa ce va avea "un punct de vedere bine fundamentat", vor incepe si negocierile cu patronatele.Inainte sa fie demis, Guvernul Dancila a discutat un proiect de hotarare prin care se majora salariului minim incepand de anul viitor.Viorica Dancila voia insa o crestere mai mare, de la 2.080 de lei salariu minim brut, la 2.262 lei."In sedinta de azi, discutam in prima lectura cresterea salariului minim incepand de anul viitor la 2.260 de lei, iar pentru angajatii cu studii superioare si vechime cel putin un an in domeniul studiilor superioare la 2.620 de lei lunar. E o masura cu puternic impact social, in prezent sunt incadrati peste 1,4 milioane de angajati cu salariul minim", afirma Viorica Dancila.