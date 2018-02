Realitatea paralela: Ce ne spuneau liderii PSD - ALDE cand STIAU ca salariile romanilor vor scadea

Iata numai cateva dintre declaratiile liderilor PSD-ALDE, promisiuni fara acoperire in acest moment

19 Mai 2017

07 Iunie 2017

07 Iunie 2017

28 Iulie 2017

30 iulie 2017

29 Septembrie 2017

6 Octombrie 2017

9 Octombrie 2017

19 Octombrie 2017

25 Octombrie 2017

2 Noiembrie 2017

10 Noiembrie 2017

15 noiembrie 2017

30 Decembrie 2017

Cum sta situatia acum?

Cu toate astea, in ianuarie 2018, dupa intrarea in vigoare a modificarilor fiscale decise de PSD-ALDE, multi bugetari s-au trezit cu salarii mai mici, iar ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a iesit marti intr-o conferinta de presa pentru a explica aceste scaderi In context, Olguta Vasilescu a spus, cu nonsalanta, ca s-a stiut din luna mai ca la 3% din bugetari vor scadea salariile."Mentionez ca s-a stiut ca la aproximativ 3% dintre bugetari vor scadea salariile inca din luna mai. Eu am anuntat si in interviuri si in comisiile parlamentare. Nu am pornit de la inceput de la ideea scaderii vreunui salariu de bugetar, dar pentru a respecta raportul de la 1 la 12 (pe baza caruia este construita legea salarizarii) au fost necesare ajustari salariale", a sustinut Olguta Vasilescu.Intr-o declaratie de anul trecut , ministrul Muncii a anuntat ca 3% dintre bugetari vor pierde la salariu, dar a dat de inteles ca este vorba exclusiv de "bugetarii de lux", cu salarii foarte mari., este vorba de salariile care la ora actuala sunt foarte mici, in jurul salariului minim pe economie, iar, nici macar in anul 2022, chiar daca aveau o crestere progresiva a salariului.Este vorba de salarii care sunt in jurul a 12.000 si chiar mai mari pana la 20.000. Daca le vom lasa asa disfunctionalitatile ar continua si dupa anul 2022", a declarat ministrul Muncii intr-o emisiune la Antena3.Cu toate ca se stia acest lucru, frapeaza declaratiile ulterioare ale liderilor PSD-ALDE, care au dat asigurari, in mod repetat, ca niciun salariu nu va scadea, toate salariile vor creste. Lia Olguta Vasilescu, Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu, ministrul Sanatii de la acea vreme, Florian Bodog, dar si premierul de atunci, Mihai Tudose, sunt printre cei mai transanti in astfel de declaratii, care au creat iluzia unei realitati care este facuta tandari acum pentru zeci de mii de romani care s-au trezit in ianuarie cu salarii chiar si cu 40% mai mici decat in decembrie 2017."Nu prea mai pierde nimeni in afara de inaltii demnitari. A fost ca sa se uniformizeze. Chiar nu vad pe nimeni care ar trebui sa fie nemultumit. Legea este perfectibila. Noi am dat o varianta pe care am dus-o Parlamentului sa o imbunatateasca. Ceea ce s-a si intamplat. Legea e in linie dreapta. E o lege buna. E o lege care ajuta foarte mult bugetarii care aveau salarii mici. E o lege care pune ordine in sistem si care are niste principii".. (...) Daca s-ar pleca de la ideea ca Romania va ramane exact in stadiul actual, fara crestere economica, fara toate masurile prevazute in programul de guvernare, sigur ca n-ar fi bani pentru a se plati toate aceste salarii, dar este un alt tip de program de guvernare.Este un program de guvernare care scoate din tarana, asta e cuvantul, pentru ca au fost acoperite cu tarana, motoare si motorase de crestere economica"."Cred ca, in final, legea salarizarii este una foarte generoasa si cred ca isi atinge obiectivele si sper ca pe langa salariile bine platite sa avem si o crestere substantiala a calitatii serviciilor publice, fie ca vorbim de sanatate, fie ca vorbim de invatamant. Acum pot si cetatenii, in mod logic si natural, sa emita pretentii"."Salariile nu scad, dimpotriva. Prin Legea salarizarii bugetare,Si, daca se trec aceste contributii de la angajator in sarcina angajatului, scade impozitul de la 16 la 10 la suta, iar contributiile de la 39,25 la 35 la suta. Daca angajatorul din mediul privat nu mai pune niciun leu in plus la ceea ce plateste la ora actuala, netul angajatului creste cu 17 la suta".: "in momentul in care vom schimba sistemul de contributii. Este in programul de guvernare si cine a citit programul de guvernare a vazut inca de acum sase luni ca asta se va intampla".: ". (...) In situatia in care se va constata ca exista categorii profesionale care au de pierdut ca urmare a aplicarii Legii salarizarii unice vom lua masuri"."Romania are bani, problema noastra e ca noi marim salariile, iar cei care primesc salarii marite protesteaza".: "Da, va fi aplicata legea salarizarii, nu vor scadea. Poate am gresit si noi pierzandu-ne in explicatii. Cand omul vrea un mesaj foarte clar. Da,".: ". (...) In politica guvernamentala avem cresterea salariilor pentru medici si asistente medicale, pentru ca ne dorim ca acesti profesionisti din domeniul sanatatii sa ramana in tara pentru a acorda asistenta medicala, insa nu neglijam si celelalte categorii profesionale care isi desfasoara activitatea in domeniul medical si care consideram ca sunt la fel de importante pentru sistem".: "Am promis, impreuna cu partidul, partidul cu Guvernul, ca nimeni nu va primi mai putini bani, toata lumea va avea venituri mai mari. La asta lucram si asa se va intampla".: "Este pentru prima data cand se maresc salariile intr-un mod serios pentru toata lumea".din cauza acestui nou Cod Fiscal. Daca vor scadea inseamna ca este doar strict vina angajatorului, care doreste sa ia din banii angajatului care i se cuvin lui. Angajatorul anul viitor va avea aceeasi cheltuiala salariala pe care o are si anul acesta".: " (...) Discutiile s-au concretizat (...) cu anumite schimbari, cu anumite reglaje, de asa natura incatsi un lucru cert pentru toata lumea - pensiile sa creasca".: "Acolo unde exista normalitate, la cei mai multi dintre romani, marea majoritate de fapt, salariile vor creste. O sa ajunga pana in 2022 la plafonul stabilit prin lege. (...) La unii cresc cu 5% incepand cu ianuarie, 4,7%, apoi din martie cu inca 25%, la altii cresc de la inceputul anului cu 25%, in functie de categoriile sociale. Important este ca la toata lumea va creste, repet, cu exceptiile stabilite prin lege, (...) unde anumite excese nu se mai regasesc".