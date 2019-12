Salariu mediu net a crescut in octombrie cu 34 de lei - la cat a ajuns

Ziare.

Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,6%.In luna octombrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5090 lei, cu 49 lei (+1%) mai mare decat in luna septembrie 2019.Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.116 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 34 lei (+1,1%).Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7118 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (1801 lei).Indicele castigului salarial real a fost 110,8% pentru luna octombrie 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent.Indicele castigului salarial real a fost 100,7% pentru luna octombrie 2019 fata de luna precedenta.In luna octombrie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna septembrie 2019 ca urmare a acordarii de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net s-au datorat realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte), cat si a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.Cele mai mari cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 9,8% in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice; intre 3% si 5,5% in industria metalurgica, fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea echipamentelor electrice, transporturi pe apa, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), cercetare-dezvoltare.Cele mai mari scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: 19,4% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, respectiv 17,6% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului; intre 3% si 8% in fabricarea produselor din tutun, activitati de editare, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), activitati de servicii anexe extractie.In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+3,8% ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice), in administratie publica (+1,3%), respectiv in sanatate si asistenta sociala (+0,8%).