Salariul mediu net a crescut in martie cu 15,5%. Majorari substantiale la bugetari

Cresteri mari la bugetari

Ziare.

com

In februarie, castigul salarial mediu net a crescut cu 11,2%, la 2.487 lei, fata de februarie 2017.In martie, indicele castigului salarial real (castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum - n.red.) fata de aceeasi luna a anului precedent a fost de 110,1%.Indicele castigului salarial real a fost de 108,4% pentru luna martie 2018 fata de luna februarie.Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 195,7%, cu 15,1 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna februarie 2018.In martie, fata de februarie, in majoritatea sectoarelor economice, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare ca urmare a acordarii de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performante deosebite ori pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, platii sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou).De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna martie au fost mai mari comparativ cu luna precedenta ca urmare a realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte), potrivit INS.Cele mai mari cresteri ale castigului salarial mediu net au fost de 32,1% in fabricarea produselor din tutun si intre 16% si 26,5% in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), tranzactii imobiliare, extractia petrolului brut si a gazelor naturale, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea bauturilor.Scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in agricultura, vanatoare si servicii anexe (-3,3%), activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe) (-2,8%), respectiv telecomunicatii (-1,8%)."In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta ca urmare a aplicarii prevederilor legale pentru personalul platit din fonduri publice, in sanatate si asistenta sociala (+22,3%), respectiv in invatamant (+18,4%). De asemenea, o usoara crestere a castigului salarial mediu net s-a inregistrat si in administratia publica (+1,3%) ", se arata in comunicat.